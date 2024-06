Tesla Model Y è l’auto elettrica più venduta al mondo: cresce il mercato dell’elettrico

Che Tesla sia in difficoltà non c’è alcun dubbio. Nonostante ciò, la sua Model Y resta l’auto elettrica più venduta al mondo ad aprile 2024 e dall’inizio dell’anno. Lo stesso risultato era stato ottenuto nei primi due mesi del 2024, che vedeva sempre la Model Y primeggiare. Secondo i dati di EV-Volumes, nel mese di aprile sono state immatricolate 1,2 milioni di auto elettriche e ibride Plug-in, per una crescita del 25% rispetto allo stesso mese del 2023.

Tesla Model Y, nonostante le vendite in calo, è l’auto elettrica più venduta al mondo nel 2024

Andando nello specifico, sono stati 800.000 i veicoli elettrici immatricolati, registrando una crescita del 14% rispetto al 2023, mentre più di 400.000 veicoli sono ibridi Plug-in, con una crescita del 51%. La quota di mercato delle auto elettriche ad aprile 2024 è del 12%, mentre la quota delle ibride Plug-in del 6%. Prendendo in considerazione i primi 4 mesi dell’anno, sono stati immatricolati 2,9 milioni di auto elettriche al mondo e 1,6 milioni di ibride Plug-in, per un totale di 4,5 milioni di veicoli. La quota di mercato, in questo caso, è del 17% per le auto elettriche e dell’11% per le Plug-in.

Così come nei primi due mesi dell’anno, Tesla Model Y occupa la prima posizione delle auto elettriche più vendute al mondo ad aprile 2024 con 68.586 modelli venduti. Seguono BYD Song e BYD Qin Plus con rispettivamente 61.324 e 46.876, che includono però le vendite sia della versione elettrica che ibrida Plug-in. Per quanto riguarda i marchi, ad aprile 2024 è BYD ad avere la meglio sull’azienda statunitense con 309.062 (che includono anche i modelli ibridi Plug-in), Tesla con 98.947 veicoli e BMW conclude il podio con 43.950 unià.

Da Gennaio ad Aprile 2024, i modelli più venduti, sempre considerando elettriche ed ibride Plug-in, sono Tesla Model Y con 331.443 unità, BYD Song con 203.654 unità, e BYD Qin Plus con 138.627 immatricolazioni. Per quanto riguarda i marchi, invece, anche in questo caso BYD prende la prima posizione con 918.799 unità, Tesla con 485.661 veicoli e BMW con 166.676 immatricolazioni. Considerando esclusivamente le auto elettriche, Tesla si trova in prima posizione con 485.661 veicoli, BYD al secondo con 469.450 unità e Geely-Volvo con 208.242.

Gli ultimi dati di vendita in Italia ed Europa vedono comunque la Model Y in seria difficoltà, dove lo scorso mese in Germania, tra gli altri, ha registrato un crollo del 64% rispetto all’anno precedente. A peggiorare la situazione potrebbe essere la questione legata ai dazi sulle auto importate dalla Cina, dove l’azienda di Elon Musk produce la maggiore parte dei veicoli per l’Europa alla Gigafactory di Shanghai. Per riprendersi da questo periodo a dir poco complicato, Elon Musk ha annunciato quindi l’arrivo di 3 nuovi veicoli elettrici entro il 2025.