Auto elettriche, le più vendute di Aprile 2024: Volvo EX30 sarà la “nuova” Model Y?

Dopo aver visto le auto più vendute in Europa ad Aprile 2024, vediamo quali sono state le auto elettriche più vendute, sempre a livello europeo, lo scorso mese. Se nella classifica generale Tesla Model Y inizia a far fatica, in quella dedicata alle auto a zero emissioni occupa la prima posizione, seguita come sempre da Tesla Model 3. Tuttavia, la nuova Volvo EX30 potrebbe insidiare, e non poco, l’elettrica statunitense.

Volvo EX30 è un “pericolo” per Tesla? La classifica delle vendite in Europa dice di sì

Secondo i dati pubblicati da DataForce, Tesla Model Y resta l’auto elettrica più venduta in Europa ad Aprile 2024 con 67.903 unità, in calo rispetto alle 82.156 registrate lo stesso mese del 2023. Si parla quindi di un calo del 17.3%. Al secondo posto si trova sempre una Tesla, questa volta la Model 3. Quest’ultima ha registrato 31.289 immatricolazioni in Europa, contro le 22.126 dello scorso anno. Per la Model 3 si tratta di un aumento del 41.4%.

Al terzo posto si piazza la nuova Volvo EX30, che insegue le due elettriche americane con ben 22.023 unità vendute lo scorso mese di aprile. Alla quarta posizione la Volvo EX40 con 18.017 immatricolazioni, con un piccolo aumento rispetto alle immatricolazioni dello scorso anno con 17.807 unità. A seguire la Peugeot e-208 con 17.896 immatricolazioni, contro le 16.984 dello scorso anno e la MG 4 con 17.363 unità, contro le 16.844 del 2023.

La settima posizione è occupata dalla BMW i4 con una crescita del 58.2% con 16.582 immatricolazioni, contro le 10.480 del 2023. Brusco calo invece per la Volkswagen ID.4, in perdita del 31.4% con 15.929 unità immatricolate contro le 23.208 di aprile 2023. Ottimi risultati per la BMW iX1, che registra un aumento del 97.4% con 15.391 unità, mentre resta stabile la Skoda Enyaq iV con 14.529 immatricolazioni. Giudicando i numeri delle vendite dello scorso mese, sembra proprio che Volvo possa essere una nuova pericolosa rivale per Tesla in Europa. Dovrà iniziare seriamente a preoccuparsi?