Rischio rincari per la Model 3: Tesla comunica l’impatto dei dazi UE

Ultimamente sembrano non terminare mai i guai per Tesla. I dazi dell’Unione Europea alle auto elettriche cinesi colpiranno anche la casa automobilistica statunitense, che produce la maggior parte dei suoi veicoli presso la Gigafactory di Shanghai. Diverse case automobilistiche hanno espresso tutta la loro indignazione sulla questione dei dazi da parte dell’Unione Europea alle auto elettriche cinesi, comprese quelle prodotte nel Paese di altri produttori. Tra le aziende più colpite sicuramente le tedesche Mercedes, BMW e Volkswagen. Anche Stellantis, che ultimamente aveva criticato anche i dazi negli Stati Uniti saliti al 100%, si è unita alle critiche dei produttori tedeschi.

Tesla Model 3, il prezzo sale a partire da luglio?

La Commissione Europea potrebbe infatti autorizzare definitivamente i dazi, che saliranno dal 10% fino al 38%, su tutti i modelli importati dalla Cina. Tuttavia, non tutti saranno coinvolti allo stesso modo, poiché non tutti i brand ricevono gli stessi sussidi da parte del Governo cinese. Sul sito di Tesla è apparso l’avviso che recita: “Il prezzo di Model 3 potrebbe aumentare dal 1° luglio 2024 a causa dei dazi sull’importazione previsti. Ritira l’auto a giugno per assicurarti il prezzo attuale.”

La notizia arriva dopo che Tesla ha avviato una strategia di marketing in Germania e Italia, per gonfiare le vendite del secondo trimestre dell’anno, dopo un primo trimestre alquanto deludente. Uno dei mercati dopo ha registrato il crollo più grande ultimamente è proprio la Germania, con un -64% rispetto allo scorso anno. Dunque, per risollevare le vendite nel Paese, sta offrendo sconti di 6.000 euro sull’acquisto di una Model Y fino alla fine di giugno. Per quanto riguarda l’Italia, con l’acquisto di qualsiasi modello elettrico di Tesla, gli acquirenti avranno in omaggio 20.000 km di ricariche gratuite. Anche in questo caso, l’offerta è valido solo fino alla fine di giugno.

Vedremo come si evolverà la situazione dei dazi nelle prossime settimane e se la Commissione Europea deciderà di applicarli o cambierà idea in seguito alle critiche delle più importanti case automobilistiche occidentali.