L’auto elettrica più venduta al mondo nel 2024 è una Tesla

Curiosi di scoprire quali sono le auto elettriche più vendute al mondo nel 2024, fino ad ora? EV-Volumes ha riportato i dati ufficiali delle vendite di auto elettriche e ibride plug-in nei primi due mesi dell’anno. A comandare è sempre lei, nonostante le difficoltà che sta affrontando nell’ultimo periodo, inclusi i 14.000 licenziamenti annunciati nella giornata di ieri dal numero uno della casa automobilistica: stiamo parlando ovviamente di Tesla.

Tesla: nei primi due mesi del 2024 Model Y e Model 3 sono tra le auto più vendute

Le immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in hanno raggiunto un totale di 830.783 immatricolazioni nei primi due mesi del 2024, per una quota di mercato del 13%, in calo dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di queste, il 64% viene attribuito alle auto elettriche, mentre il restante 36% alle ibride plug-in. Per le auto a batteria si tratta di un totale di 532.000 immatricolazioni a febbraio 2024, in calo del 6% rispetto allo scorso anno. A pesare sicuramente la chiusura degli incentivi in Germania e il continuo ritardo di quelli italiani, previsti inizialmente per marzo 2024.

Considerando anche le vendite di gennaio 2024, le immatricolazioni di auto elettriche arrivano a 1,2 milioni, una crescita su base annua del 23%. Ma qual è stata l’auto elettrica più venduta? Come anticipato prima, si tratta di una Tesla, precisamente della Model Y con 154.328 vendite. A seguire la Tesla Model 3 con 73.534 vendite e un totale di 237.936 auto elettriche immatricolate per l’azienda capitanata da Elon Musk.

La seconda casa automobilistica con più vendite, che in questo caso includono elettriche e ibride plug-in, è BYD. Si tratta della principale concorrente di Tesla, con modelli come BYD Song (BEV e PHEV) e BYD Qin Plus (BEV e PHEV) tra le più vendute nei primi due mesi del 2024.