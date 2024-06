Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a Maggio 2024: Tesla Model Y in difficoltà

Nei prossimi mesi vedremo l’effetto degli incentivi statali 2024, terminati in meno di 9 ore, sulla classifica relativa alle auto elettriche. In attesa di scoprire quante e quali auto elettriche sono state vendute lo scorso 3 giugno 2024, giorno in cui i nuovi incentivi sono entrati in vigore, scopriamo la classifica delle auto elettriche più vendute in Italia a maggio 2024.

Auto elettriche: Model Y cede la prima posizione alla Model 3, mentre Volvo EX30 crolla

Lo scorso mese di maggio ha visto l’immatricolazione di 5.070 auto elettriche, per il 3,6% della quota di mercato. Nello stesso periodo dello scorso anno erano state vendute 6.209 elettriche, per una quota di mercato del 4,1%. Nel periodo che va da gennaio a maggio 2024, il totale di auto elettriche immatricolate è di 21.675 unità, con un misero 2,9% di quota di mercato, contro il 3,7% dello stesso periodo del 2023 e 26.652 unità immatricolate.

Partendo dalla decima posizione, troviamo la Jeep Avenger con solo 179 unità. Volvo EX30, che lo scorso mese si trovava sul podio, a maggio 2024 scivola alla nona posizione con 183 unità vendute. A livello europeo, invece, l’auto elettrica dell’azienda svedese sta facendo molto bene, e potrebbe dar molto “fastidio” a Tesla. Continuando con la classifica, Renault Scenic e Fiat 600 occupano rispettivamente l’ottava e settima posizione, rispettivamente con 201 e 206 unità immatricolate. La BMW iX1 si trova alla sesta posizione con 230 esemplari venduti, mentre la quinta piazza è occupata dalla MG4 con 244 unità.

Audi Q4 sfiora per poco il podio con 255 vetture vendute, “sconfitta” da Renault Twingo con 264 immatricolazioni. Le prime due posizioni sono occupate da due Tesla: la Model Y deve accontentarsi della seconda posizione, dall’inizio del 2024 molto in difficoltà, con 378 unità vendute contro le 727 di maggio 2023, mentre a prendere la prima posizione è la Model 3 con 682 vendite. I dati dei prossimi mesi saranno sicuramente “alterati” dalle vendite fatte con gli incentivi e sapranno dirci quale sarà stata l’auto elettrica più acquistata dagli italiani.