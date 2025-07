Rivoluzione Mustang, Ford pronta a lanciare delle versioni mai viste prima

L’idea di una Ford Mustang è (con qualche eccezione) certamente inscindibile dall’immagine di una coupé sportiva o di una convertibile ruggente, ma pare sia arrivato il momento di un’ennesima rivoluzione. L’iconico marchio dell’Ovale Blu si appresta infatti ad ampliare la gamma Mustang con modelli che esulano completamente dall’immaginario tradizionale legato a questa leggenda americana.

Dopo l’introduzione della controversa Mustang Mach-E, il crossover 100% elettrico che ha fatto storcere il naso a molti puristi, Ford sembra intenzionata a sfruttare il peso del brand Mustang per una serie di veicoli completamente nuovi.

Il primo tra questi potrebbe essere una berlina sportiva a quattro porte, che secondo indiscrezioni sempre più concrete potrebbe chiamarsi Mach-4. Nonostante se ne parli da tempo, fonti vicine ai concessionari Ford indicano che un prototipo sarebbe già stato mostrato internamente, confermando che il progetto è ben avviato. Questa nuova configurazione potrebbe dividere la community, con molti fedelissimi pronti a gridare allo scandalo, ritenendo una Mustang a quattro porte un’eresia. Tuttavia, il ritorno della Dodge Charger in formato berlina e il successo commerciale di quella formula in passato, rendono questa mossa una scelta di marketing strategico. Ma le sorprese non finiscono qui.

Durante lo stesso evento riservato ai concessionari, Ford avrebbe presentato anche un concept Mustang in chiave off-road. I dettagli al momento sono scarsi, ma la sola esistenza di un simile progetto suggerisce che l’Ovale Blu sta ridefinendo completamente i confini dell’identità Mustang.

Alcuni osservatori ipotizzano che Ford stia puntando a trasformare Mustang in un sub-brand autonomo, sulla scia di quanto fatto da Toyota con GR o Hyundai con N. L’obiettivo, ovviamente, è quello di capitalizzare l’enorme riconoscibilità del logo del cavallo impennato per entrare in segmenti dove il solo nome Ford potrebbe non bastare.

A questo punto non resta che chiedersi dove si fermerà Ford. Ci sarà spazio anche per un SUV a tre file targato Mustang? Una supercar due posti ultra-premium? Alcuni di questi scenari non sono poi così lontani dalla realtà.