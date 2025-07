Batterie auto elettriche: BMW promette zero difetti, più autonomia e meno manutenzione

BMW alza il livello nel panorama dell’elettrico con una missione ben precisa, ovvero quella di eliminare ogni timore legato alle batterie, il componente che ancora oggi suscita preoccupazioni tra molti automobilisti. Con l’arrivo della nuova generazione Neue Klasse, destinata a esordire con la iX3 e proseguire con modelli come iX5, iX7 e la Serie 3 elettrica, il costruttore bavarese punta a ridefinire gli standard dell’affidabilità energetica.

Advertisement

Al centro di questa trasformazione c’è un’evoluzione profonda nella progettazione e nell’assemblaggio dei pacchi ospitanti le batterie. BMW introduce le nuove celle cilindriche Gen6, caratterizzate da un diametro di 46 mm e un’altezza di 95 o 120 mm. Queste celle di sesta generazione promettono fino al 20% in più di densità energetica, un incremento dell’autonomia fino al 30%, e tempi di ricarica ridotti del 30% rispetto ai modelli attuali.

Advertisement

Questi moduli sono montati secondo il sistema “cell-to-pack”, ovvero senza moduli intermedi, e integrati direttamente nella struttura del veicolo. BMW, quindi, garantisce maggiore rigidità del telaio, baricentro più basso e un processo produttivo più efficiente.

Ogni cella viene sottoposta a oltre 3.000 controlli qualità, che spaziano dalla composizione chimica alla saldatura laser, con il supporto dell’intelligenza artificiale. Solo i pacchi per le batterie che superano ogni parametro con esito perfetto lasciano la linea di produzione.

Il cervello elettronico del sistema, chiamato Energy Master, gestisce tensioni da 400V fino a 800V e supporta funzioni avanzate come la ricarica bidirezionale (V2G e V2H). Prodotto nello stabilimento ad alta automazione di Landshut, è assemblato con robotica di precisione e controllo visivo AI.

Advertisement

In ottica produttiva, BMW ha adottato un approccio “local-for-local”, realizzando cinque impianti strategici nei principali hub globali, Germania, Ungheria, States, Cina e Messico, per ridurre costi, tempi e rischi geopolitici. Il primo sito, a Debrecen, entrerà in funzione entro fine anno, sincronizzato con l’avvio della produzione dei veicoli Neue Klasse. Il vantaggio per i clienti risiede certamente in maggiore autonomia, ricarica ultraveloce fino a 500A, batterie più longeve e, soprattutto, manutenzione semplificata. Infatti, le celle difettose possono essere sostituite singolarmente, evitando la sostituzione dell’intero pacco.