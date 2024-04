Tesla Model 3 vs Xiaomi SU7: chi “vince” il test sulla frenata d’emergenza?

Nell’ultimo mese si è parlato tanto di Xiaomi grazie al grande debutto della sua prima berlina elettrica SU7, che ha riscosso un grande successo superando tutte le aspettative. Nel giro di 48 ore dalla presentazione ufficiale, infatti, l’auto elettrica dell’azienda cinese ha registrato ben 50.000 ordini. Trattandosi della prima auto del brand, potrebbe avere ancora qualche difettuccio da sistemare, come dimostra il video in questo articolo.

Sembra che Xiaomi SU7 abbia ancora problemi con la frenata d’emergenza

Nel video è possibile vedere un test sulla frenata d’emergenza con protagoniste diverse auto, tra cui proprio la Xiaomi SU7 e la Tesla Model 3. Dal video si può vedere un manichino di un bambino sbucare da dietro due SUV e attraversare la strada. Giudicando da ciò che si vede nel video, sebbene si veda soltanto un tentativo per auto, dunque difficile offrire un quadro generale, la SU7 ha fallito il test colpendo il manichino a una velocità addirittura elevata, non riuscendo a frenare in tempo completamente l’auto.

La Tesla Model 3 Highland, invece, è riuscita a frenare in tempo senza colpire il manichino. Giudicando dal video la SU7 quindi ha ancora qualche problema con la frenata d’emergenza, anche se dovrebbe essere un qualcosa di risolvibile tramite aggiornamenti OTA. Il brand cinese, per soddisfare le richieste dei clienti, ha già iniziato le prime consegne del veicolo elettrico e intende consegnare ben 100.000 unità entro la fine del 2024. Un obiettivo piuttosto ambizioso considerando che si tratta della sua prima auto in assoluto, ma non impossibile dato che i suoi robot sfornano un’unità ogni 76 secondi. Inoltre, sempre entro la fine del 2024, l’azienda ha intenzione di presentare anche un SUV elettrico, andando ad arricchire la sua nuovissima gamma.

Per quanto riguarda invece Tesla, ricordiamo che qualche giorno fa ha presentato ufficialmente la Model 3 Performance, la più potente di sempre.