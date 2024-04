Problemi per il Tesla Cybertruck: la qualità lascia a desiderare

Il mese di aprile 2024 è stato infernale per il Tesla Cybertruck. Il motivo sono i continui malfunzionamenti del pick-up elettrico, con centinaia di proprietari che hanno esposto su forum online le loro disavventure con i loro veicoli. Un esempio è il problema al pedale dell’acceleratore, che se premuto con troppa forza rischia di bloccarsi mettendo in pericolo anche altri utenti della strada. Questo problema ha costretto Tesla a richiamare tutti i veicoli prodotti fino a quel momento, circa 4.000, per risolvere la questione. Ma i problemi non finiscono qui.

Tesla Cybertruck: un video analizza tutti i problemi del pick-up elettrico

I problemi riscontrati dai possessori di Cybertruck vanno dal già citato problema all’acceleratore, al KO dopo averlo lavato in un autolavaggio, fino alle tanto chiacchierate macchie arancioni che appaiono sulla carrozzeria dopo giornate di pioggia. Un video pubblicato online dallo youtuber Kobra ToldYa, mette in risalto tutti i problemi del Cybertruck: dai pezzi di carrozzeria che si staccano durante la marcia, al portellone posteriore che non si apre elettricamente.

Dopo aver risolto il difetto del pedale dell’acceleratore in linea di produzione ed evitare che riaccada in futuro, la produzione del pick-up elettrico, dopo giorni di stop, ha ripreso alla grande arrivando a 1.000 unità a settimana. Inoltre, la casa automobilistica di Elon Musk ha fatto sapere di star lavorando ad un’ottimizzazione generale dell’intero processo con l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare la produzione.

C’è da dire che si tratta di un veicolo molto complicato da produrre, a causa principalmente della sua carrozzeria in acciaio inossidabile. Tuttavia, questa non deve essere una scusa, soprattutto quando di mezzo c’è la sicurezza di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vedremo nelle prossime settimane come Tesla avrà ottimizzato la sua linea di produzione per il pick-up elettrico, sperando che tutti questi malfunzionamenti segnalati dai “fortunati” possessori si risolvano una volta per tutte.