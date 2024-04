Tesla Model Y numeri vendite in Europa a marzo

Il SUV medio di Tesla, Model Y, conserva il primo posto anche per il mese di marzo 2024, sebbene con numeri inferiori rispetto all’anno precedente. Difatti, malgrado un calo del 42% rispetto a marzo 2023, la Tesla Model Y è nuovamente confermata come l’auto più venduta in Europa nel marzo 2024, sorpassando la Volkswagen Golf e la Dacia Sandero. Tale dato appare dall’ultimo rapporto di Jato Dynamics sui trend del mercato europeo dell’automobile.

Mercato automobilistico europeo: frenata a marzo con crescita nel primo trimestre, guidata dall’elettrico

Il mercato automobilistico europeo registra una tendenza a due velocità: da una parte, si registra un calo del 2,7% delle immatricolazioni rispetto a marzo 2023; dall’altra, il primo trimestre del 2024 mostra un aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un totale di 3.380.048 unità immatricolate.

Quali sono i motivi di questo calo? Secondo Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, i principali fattori che hanno influito negativamente sul mercato a marzo sono stati i prezzi elevati delle auto nuove e la riluttanza dei consumatori ad abbandonare i veicoli a benzina e diesel e passare a quelli elettrici. A questo si sommano l’incertezza sulle normative e la mancanza di trasparenza sugli incentivi per i veicoli elettrici da parte di molti Paesi europei, elementi di scoraggiamento sui potenziali acquirenti.

Tuttavia, a dispetto del calo complessivo del mercato, le auto elettriche continuano a crescere. Nel primo trimestre del 2024 sono state immatricolate 382.700 unità, con un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo dato è ancora più significativo se confrontato con il primo trimestre del 2022, quando la crescita era stata del 50%.

Tesla rimane leader nel segmento delle auto elettriche, in calo la quota di mercato

Tesla Model Y mantiene una posizione dominante nel mercato delle auto elettriche. Alcuni giorni fa abbiamo parlato della classifica relativa al periodo fino a febbraio 2024, con la Tesla Model Y in testa alle vendite globali tra le auto elettriche. Infatti, dai dati abbiamo potuto notare che la Model Y ha totalizzato ben 154.328 unità vendute nei primi due mesi dell’anno, rafforzando la sua posizione di leader all’interno di un segmento in rapida crescita.

E nonostante il lieve calo del mercato delle auto elettriche nel suo complesso, la Tesla Model Y ha comunque registrato una crescita del 23% rispetto all’anno precedente, a testimonianza della sua continua popolarità tra i consumatori.

Nonostante un calo del 36% rispetto all’anno scorso, Tesla mantiene la sua corona di regina delle auto elettriche in Europa, con oltre 38.600 unità immatricolate a marzo. Ciononostante, la sua leadership risulta meno solida che in passato: la sua quota di mercato nel segmento elettrico è scesa dal 27,8% del marzo 2023 al 19,9% del mese scorso.

Nella classifica dei rivali che guadagnano terreno, spicca la Volvo EX30, con quasi 7.600 immatricolazioni.

In Europa il mercato automobilistico è in continua evoluzione, ricco di nuove sfide e opportunità. Tesla sembra restare un punto di riferimento nel settore delle auto elettriche, benché la concorrenza è sempre più agguerrita. Sarà interessante assistere all’evoluzione del mercato nei prossimi mesi.