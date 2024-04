Tesla Cybertruck, la produzione riprende alla grande: 1.000 unità a settimana

Dopo i malfunzionamenti dell’ultimo mese che hanno bloccato la produzione del Cybertruck per qualche giorno, ora sembra essere tornato tutto alla normalità e, anzi, pare che la produzione sia ancora più rapida rispetto a prima. I recenti dati finanziari del primo trimestre indicano addirittura il raggiungimento di una produzione di 1.000 pick-up elettrici a settimana. Si tratta di un vero e proprio traguardo considerando la difficoltà nell’assemblare un tale veicolo.

Tesla Cybertruck raggiunge 1.000 unità prodotte alla settimana

Nelle ultime settimane la casa automobilistica è stata costretta a fare un richiamo che interessava tutti i Cybertruck prodotti fino ad ora per un problema al pedale dell’acceleratore, che se premuto con troppa forza poteva restare bloccato e mettere in pericolo automobilisti e utenti della strada.

Insomma, i dati finanziari dell’ultimo trimestre, seppur preoccupanti a causa di un calo generale delle vendite, sono incoraggianti per quanto riguarda il Cybertruck. La produzione del pick-up elettrico potrebbe velocizzarsi ancor di più grazie principalmente all’aumento della produzione anche delle celle 4680 per le batterie e un nuovo processo chiamato “Cost Grind”. Questo include diversi miglioramenti alla progettazione e all’ottimizzazione della catena di approvvigionamento. Inoltre, proprio grazie alle celle 4680, i costi potrebbero diminuire ulteriormente, portando magari ad un taglio di prezzo per il Cybertruck. Tuttavia è ancora troppo presto per una simile strategia, considerando che ci sono migliaia di ordini da evadere.

Nell’ultimo periodo Tesla ha fatto parlare di sé per i licenziamenti a livello globale, ma anche per il debutto della nuova Model 3 Performance e l’imminente arrivo della nuova Model 2 low-cost. Ma non è finita qui, perché ci sono novità che riguardano anche il Tesla Semi, il camion elettrico del brand. Per quanto concerne direttamente l’Italia, sia la Model Y che la Model 3 rientrano nei nuovi incentivi statali ed è possibile portarle a casa ad un prezzo decisamente più basso. Vedremo quali saranno le prossime novità in arrivo dalla casa automobilistica di Elon Musk.