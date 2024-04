Tesla Model 2 sarà davvero così?

Nonostante nelle ultime settimane si sia parlato della cancellazione della Tesla Model 2, veicolo elettrico low-cost della casa automobilistica statunitense, le parole di Elon Musk durante la presentazione dei dati finanziari lasciano intendere che la low-cost elettrica si farà e, anzi, sarà affiancata da altre elettriche economiche.

Tesla Model 2: ecco come potrebbe essere il primo modello elettrico economico della casa automobilistica

L’arrivo della prima Tesla economica è previsto tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 e avrà un costo di circa 25.000 dollari. Tuttavia, non si tratterà del modello tanto voluto da Musk, ovvero quello realizzato con il metodo Unboxed che si basa sull’uso di gigacast che consentono di realizzare in un solo pezzo le strutture per l’auto, tagliando i costi.

Pare infatti che l’azienda abbia messo da parte questo progetto per ritornarci in futuro, portandone avanti al momento uno più semplice. La nuova Tesla Model 2 dovrebbe essere quindi una sorta di Model 3 o Model Y più corta. In questo caso la linea di produzione sarebbe la stessa, ma grazie alla carrozzeria più corta sarebbe possibile tagliare i costi e proporre una vettura a prezzo più accessibile. In occasione della presentazione dei dati finanziari del primo trimestre del 2024, e il debutto della nuova Model 3 Performance, Musk ha lasciato intendere che le auto economiche saranno più di una. Quindi, in sostanza, potrebbero arrivare sul mercato i modelli economici di Model Y e Model 3.

Negli scorsi mesi Musk, parlando di questo modello, aveva grandi aspettative, tanto da dichiarare di aspettarsi circa 40 milioni di unità vendute a livello globale, nel suo intero ciclo di vita, dalla Model 2. Sarebbe una vera e propria boccata d’aria fresca per la casa automobilistica, che ha iniziato a registrare record negativi di vendita per la prima volta nella sua storia.