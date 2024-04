Tesla: arriva il tour europeo ‘Cybertruck Euro Tour’ 

In seguito a mesi di indiscrezioni e supposizioni, Tesla ha finalmente ufficializzato il tour europeo del suo rivoluzionario Cybertruck. Il pickup elettrico, che nel video teaser di presentazione è stato soprannominato “Cyber Odyssey“, farà tappa in 24 città del Vecchio Continente.

Il Cybertruck di Tesla si prepara per conquistare l’Europa: tour con tappe in Italia

L’annuncio del tour europeo arriva dopo una serie di esibizioni del Cybertruck in Cina, Giappone, Tailandia e Germania presso la Gigafactory di Tesla alle porte di Berlino. L’elenco completo delle città visitate dal tour è disponibile online, insieme al video teaser ufficiale di Tesla Europe and Middle East.

Euro summer 📐 pic.twitter.com/ApXbn7WqOv — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 28, 2024

Anche il Bel Paese avrà l’onore di ospitare il pick-up elettrico dal design audace. Roma, Milano e Venezia saranno le tre tappe italiane del tour. Altre città europee pronte ad accogliere il Cybertruck saranno Berlino, Amburgo, Madrid, Barcellona, Parigi, Londra e Manchester. E non solo. Inoltre, il Cybertruck sfilerà per le strade di Istanbul, Amsterdam, Budapest, Copenaghen, Lisbona, Oslo, Praga, Stoccolma, Vienna e Varsavia.

Il tour europeo potrebbe essere l’occasione per Tesla di sondare l’interesse del pubblico e raccogliere dati per valutare la fattibilità del Cybertruck in questo mercato. Nonostante l’entusiasmo, il suo futuro nel Vecchio Continente rimane incerto. Le normative sulla sicurezza stradale variano molto da paese a paese e il design del Cybertruck, con le sue forme angolari e la carrozzeria in acciaio inossidabile, potrebbe non soddisfare i requisiti di alcuni mercati. Tesla dovrà quindi escogitare soluzioni per rendere il suo pickup elettrico conforme alle normative europee, il che potrebbe richiedere modifiche al design o l’implementazione di nuove tecnologie di sicurezza.

A dispetto delle eventuali sfide, il tour europeo è un’importante opportunità per Tesla di testare il terreno e valutare l’interesse del pubblico europeo per il Cybertruck. L’azienda ha dichiarato in precedenza di non aver ancora preso una decisione definitiva sulla commercializzazione del veicolo in Europa, ma il ‘viaggio esplorativo’ potrebbe fornire dati preziosi per informare tale decisione.

Inoltre, il tour europeo del Cybertruck è un evento emozionante per i fan del pick-up elettrico di Tesla. Soltanto il tempo ci dirà se questo veicolo riuscirà a superare le barriere e a conquistare i cuori degli automobilisti europei.