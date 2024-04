Xiaomi, i dipendenti robotici che sfornano SU7 in 76 secondi – VIDEO al Super Factory

Pochi giorni fa stavamo parlando dell’incredibile produzione del SU7 di Xiaomi. Con ​​90 mila unità di prenotazioni effettuate nelle prime 24 ore al lancio della elettrica cinese Xiaomi SU7 – e le 100.000 in 48 ore – si è aggiudicata la vettura dal successo indiscusso, della casa automobilistica cinese.

Xiaomi SU7 e Tesla Model 3, i due modelli che competono

La SU7 sta facendo notizia per competere nel mercato elettrico con un prezzo bomba di 27.500 euro base. E sembra essere la nuova “ladra d’attenzione”, rubando la scena all Model 3 di Tesla.

Infatti i due modelli Xiaomi SU7 e Tesla Model 3 vengono spesso paragonati per le prestazioni elevate, per la tecnologia all’avanguardia, connettività, aggiornamenti software, sistemi di guida assistita e segmento, rivolte a un pubblico molto attento alla qualità e al prezzo. E la casa automobilistica cinese Xiaomi ha saputo colpire le esigenze delle persone, che attendono con trepidazione di ricevere la nuova SU7.

Ogni 76 secondi un nuovo SU7 esce dalla linea di produzione

Ma torniamo all’ultima rivelazione sulla produzione di Xiaomi Super Factory di Pechino. Il fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha rivelato che la sua fabbrica può costruire la bellezza di 40 auto all’ora. Questo significa che ogni 76 secondi un nuovo SU7 uscirà dalla linea di produzione!

Un ritmo incredibile molto difficile per lavoratori dipendenti umani; infatti la linea di produzione della casa automobilistica cinese è composta da oltre 700 robot che operano nella fabbrica. Si tratta di una produzione esclusiva alle tecniche intelligenti avanzate e automatizzate, che svolgono tutte le attività necessarie per il prodotto finito, dal montaggio, fissaggio, valutazione, controllo e trasferimento.

Ma insieme a 381 robot ci sono anche 20 operai che ne dirigono la zona di assemblaggio carrozzeria, insieme a 8 robot che operano per cada area di impiego e 4 per ogni lato della vettura in produzione.

I dipendenti robotici, con le loro braccia sono capaci di gestire porte, posizionare, stringere bulloni, regolare cerniere. E persino il sistema di verniciatura è stato velocizzato, grazie a una tecnica innovativa di selezione del colore; infatti in solo 40 minuti è capace riempire, pulire e applicare la vernice garantendo la massima flessibilità nella scelta del colore. Ma tornando alle braccia robotiche, il passaggio calcolato da quando i pezzi vengono prelevati fino al momento dell’assemblaggio sulla carrozzeria è di meno 30 secondi. Xiaomi definisce questo lavoro due volte più rapido del tradizionale nelle altre case automobilistiche, e ben tre volte più efficiente rispetto a operatori umani. Sembra proprio che questi robot innovativi siano super evoluti e sempre più precisi e all’avanguardia.

Il produttore di smartphone Xiaomi aveva parlato anche dell’obiettivo di 100.000 unità vendute all’anno nel suo primo anno sul mercato e fino a 900.000 unità nei tre anni successivi.

Insomma, dato il suo afflusso di ordini, l’obiettivo di velocizzare la produzione per Xiaomi è ormai cosa realizzata. Vediamo se riuscirà a continuare ad altri traguardi e successi a lungo termine.