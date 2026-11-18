Ford ha scoperto che, quando le regole diventano troppo strette, basta aprire il portafoglio. La Mustang, con il suo poderoso V8, resta in listino da una parte all’altra del globo, anche dove è alquanto “problematico”, e a pagare (con ricompensa) il conto delle emissioni saranno i concorrenti più virtuosi.

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Dall’altra parte del Pianeta, in Australia, il meccanismo si chiama New Vehicle Efficiency Standard, in vigore da luglio 2025. Ogni costruttore ha un tetto di CO2 calcolato sulla media della propria flotta. Chi lo sfora non finisce necessariamente sotto sanzione: può comprare crediti da chi ha fatto meglio del proprio obiettivo. Un mercato delle indulgenze, che abbiamo imparato a conoscere recentemente con il cosiddetto “pooling” (ovvero “fare squadra” per abbassare la media di emissioni tra marchi concorrenti).

Per l’Ovale Blu è una pacchia. La gamma australiana è piena di modelli che il regolatore guarda con sospetto: il pick-up diesel Ranger, il SUV Everest su telaio a longheroni e, ovviamente, la Mustang con l’otto cilindri. Invece di sacrificare i gioielli più assetati, Ford gestisce il peso normativo sull’intera gamma.

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Per Ford, la conformità è una sfida da affrontare nel complesso, non un motivo per tagliare un modello alla volta. La ricetta mescola auto a basse emissioni e crediti acquistati quando serve, senza contare solo sulla generosità altrui. L’allargamento della gamma elettrificata dovrebbe bilanciare il carico delle sorelle più bevitrici.

La Mustang, d’altronde, è parte del “patrimonio di famiglia” e la vedremo in vendita per ancora molti anni. Il problema, però, intanto, sembra restare australiano, e la scelta di Ford non condanna la Mustang altrove. Resta però l’ironia di una casa che paga i rivali per poter vendere un’auto il cui tratto distintivo è consumare ben più della media delle nuove.

Di ironia, in Europa, ce n’è dell’altra. La Mustang è l’unica Ford sopravvissuta dopo l’uscita di scena di Ka, Fiesta, Focus e Mondeo. Si ordina solo V8, da quando il più piccolo EcoBoost è stato accantonato qualche anno fa. Le norme sulle emissioni hanno costretto a limare la potenza fino a 440 CV. Meglio di niente.

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La linea di Dearborn, del resto, è coerente da tempo. Nel 2023 Mark Rushbrook, numero uno di Ford Performance, spiegava di non avere una data di fine per l’otto cilindri e che le Mustang col V8 sarebbero state costruite finché possibile. Jim Farley, amministratore delegato, ha invece attribuito alla Mach-E il merito di tenere in vita i motori a combustione, perché permette di venderli ancora a lungo.

Al Gran Premio d’Australia 2026, lo stesso Farley ha detto ai media locali che una Mustang a leva non uscirà mai di scena. Il sei marce è ancora a catalogo sulle V8, e per ora il Coyote e il pedale della frizione possono continuare a far sognare.