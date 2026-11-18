La nuova Dacia Spring, che scrive il secondo atto della storia del modello, è pronta a tentare i potenziali clienti. Gli ordini sono ufficialmente aperti. Da alcune ore si è aperta la sua avventura commerciale.

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Prodotta in Europa, nella fabbrica di Novo Mesto in Slovenia, questa vettura rientra a pieno titolo nel piano strategico 2030 della casa rumena del Gruppo Renault, che punta con decisione alla mobilità elettrica.

La Dacia Spring di seconda generazione è la prima delle quattro auto 100% alla spina del marchio destinate a prendere forma nel corso del prossimo triennio. Il suo ruolo è quindi di apripista, nell’ambito dello specifico piano operativo.

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Gli ordini, come dicevamo, si sono aperti, offrendo alla clientela un altro prodotto nel ventaglio di scelta “green”. La nuova Dacia Spring si mantiene fedele al DNA aziendale, pur essendo del tutto inedita. Si propone con due allestimenti: Expression e Journey. La motorizzazione elettrica da 60 kW (80 cv) promette un buon livello di dinamismo. Si può spingere fino a 250 km l’autonomia.

Con questa seconda generazione di Spring, Dacia porta avanti la storia di successo di un modello che, dal 2021, è stato venduto in oltre 210 mila esemplari nei quaranta paesi in cui ha avuto sbocco commerciale. Di questi, 25 mila sono stati piazzati in Italia.

La vettura rumena ha permesso a tanti clienti di avere accesso per la prima volta alla mobilità elettrica, con un modello di segmento A perfettamente adatto alle esigenze quotidiane degli utenti.

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Foto Renault Group

Ora è il turno della Dacia Spring di seconda generazione, che nasce sulla piattaforma RGEV small di Renault Group. Compatta, maneggevole e agile in ambito urbano, l’auto rumena offre prestazioni di rilievo anche su strada. Il comfort è di un livello più alto rispetto a prima. Pure la versatilità è cresciuta.

L’abitacolo è più accogliente in confronto al modello di prima generazione, grazie alle dimensioni più generose del corpo vettura. I 15 cm in più di lunghezza e i 18 cm in più di larghezza regalano più spazio a bordo. Spazio ulteriormente valorizzato dalla struttura intelligente degli interni. L’altezza di 1,52 metri facilita l’accesso e la visibilità.

La nuova Dacia Spring vanta uno degli abitacoli più spaziosi fra le auto elettriche del segmento A. I suoi 4 posti sono molto comodi. Ottima anche la capacità di carico offerta dal bagagliaio, con i suoi 337 litri (massimo volume senza copribagagli, con kit di gonfiaggio). Abbattendo i sedili posteriori, la capienza può spingersi fino a 1.283 litri.

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Al servizio della sicurezza attiva, sulla Dacia Spring di seconda generazione sono presenti 22 ADAS. Come dicevamo, l’unità propulsiva alla spina che ne alimenta le danze eroga 60 kW (80 cv) con una coppia di 175 Nm. Quanto basta per scattare da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e per raggiungere una velocità di punta di 130 km/h. Non sono performance da Formula 1, ma per un’auto vocata soprattutto alla missione urbana sono più che sufficienti.

La batteria LFP, con una capacità utile di 27,5 kWh, garantisce un’autonomia fino a 250 km nel ciclo misto WLTP. La leggerezza della nuova Spring è uno dei fattori chiave della sua efficienza. Fedele alla filosofia Dacia, è una delle auto 100% elettriche meno pesanti del segmento, coi suoi 1.212 kg (allestimento base).

Il dato favorevole alla bilancia concorre al contenimento dei consumi di elettricità, con 12,7 kWh/100 km per la versione Journey e 12,9 kWh/100 km per la versione Expression, in ciclo misto WLTP. Sono dati che brillano nel segmento A alla spina.

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Quattro i colori offerti alla scelta della clientela per la Dacia Spring di seconda generazione: Agave, Grigio Scisto, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. Questi i prezzi di partenza: 17.900 euro per la versione Expression, 19.500 euro per la versione Journey.

Principali equipaggiamenti di serie di Nuova Dacia Spring Expression:

Cerchi da 15″ Mura con copricerchi, apertura e chiusura centralizzata delle porte con telecomando, alzacristalli anteriori e retrovisori elettrici, climatizzazione manuale, accensione automatica dei fari, sensori di parcheggio posteriori, freno a mano elettrico, sistema Media Control con presa USB-C, sedile posteriore abbattibile 50/50, pianale del bagagliaio divisibile, 3 punti di fissaggio YouClip, sedile del conducente scorrevole e regolabile in altezza con schienale reclinabile, sellerie in tessuto.

Principali equipaggiamenti di serie di Nuova Dacia Spring Journey:

Gli stessi della Expression più: cerchi flexiwheel da 16″ Drava, chiave Keyless Entry, parking camera, sistema Media Nav Live con display centrale da 10,1″, navigatore e servizi connessi, due prese USB-C, 1 punto di fissaggio YouClip, ripiano copribagagli, sellerie in TEP/tessuto.

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