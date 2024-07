Tesla Cybertruck supera il Ford F-150 Lightning: è il pick-up elettrico più venduto negli Stati Uniti

Tesla, la scorsa settimana, ha pubblicato i dati di vendita del secondo trimestre dell’anno, senza però specificare i numeri modello per modello. Tuttavia, secondo quanto riportato da Auto Evolution, Wes Morrill, ingegnere capo di Tesla, avrebbe pubblicato un post su X (ex Twitter) dando una conferma molto importante per il morale di Elon Musk e soci.

Tesla Cybertruck è il pick-up elettrico più venduto negli Stati Uniti: traguardo importante per il brand

Nel secondo trimestre del 2024, Tesla ha registrato circa 443.956 immatricolazioni, di cui la maggior parte attribuibili a Model 3 e Model Y. Degli altri modelli, inclusi Model X, Model S e Cybertruck, sono stati venduti 21.551 unità. Come suo solito, Tesla non specifica il numero di vendite veicolo per veicolo, ma secondo le parole di Morrill, il Cybertruck sarebbe il pick-up elettrico più venduto negli Stati Uniti.

Già nei mesi scorsi aveva guadagnato una seconda posizione in classifica, alle spalle soltanto del Ford F-150 Lightning. Ora, il pick-up elettrico dell’Ovale Blu deve far spazio al “bestione” di Tesla. Wes Morrill ha confermato la notizia ritwittando un post su X che recita: “Andiamo, il pick-up elettrico più venduto del Paese è prodotto in America. E probabilmente è anche il pick-up più americano tra tutti”.

Ford F-150 Lightning scala al secondo posto con 7.902 unità vendute, con un aumento del 77% rispetto all’anno precedente. Il gradino più basso del podio se lo prende Rivian, altro acerrimo nemico di Tesla. Anche in questo caso non sono stati rivelati i numeri dei modelli venduti nello specifico. Segue in classifica Chevrolet con il suo Silverado, con 2.196 unità. Per quanto riguarda, invece, la classifica dei pick-up con motore a combustione interna, le prime posizioni sono occupate dal Ford F-150 e dal Silverado.

Il risultato del Cybertruck è dovuto anche grazie alla produzione, sempre più in aumento con il passare dei mesi. Tanti clienti, in attesa del loro esemplare da 4 anni, stanno iniziando a ricevere il proprio modello. E, proprio con l’aumentare dei Cybertruck in giro per le strade, cominciano ad arrivare i primi incidenti. Tra questi un conducente si è ribaltato mentre cercava di affrontare una curva ad una velocità elevata, mentre un altro ha distrutto il proprio mezzo schiantandosi contro la casa dei vicini dopo poche ore essere andato in concessionaria per ritirare il pick-up.