Auto elettriche, le più vendute di Giugno 2024 in Italia: Tesla si prende tutto

Gli incentivi statali per le auto elettriche, entrati in vigore lo scorso 3 giugno, si sono esauriti in sole 9 ore. Le previsioni di un analista sulle vendite del mese scorso si sono rivelate piuttosto accurate: circa 5.000 Tesla sono state vendute in Italia a giugno. Mentre in altri mercati le vendite della casa automobilistica di Elon Musk sono in caduta libera, in Italia, grazie soprattutto agli incentivi e successivi sconti per la Model Y, i numeri tornano a salire.

Tesla Model 3 è l’auto elettrica più venduta in Italia a giugno: svelata la Top 10

A giugno, le immatricolazioni di auto elettriche in Italia hanno raggiunto quota 13.415, un numero record che ha portato la quota di mercato dall’abituale 3% a un notevole 8,3%. Tuttavia, l’esaurimento degli incentivi ha generato polemiche tra coloro che non hanno potuto beneficiarne. Alle polemiche si sono aggiunti anche alcuni dirigenti, come Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, dichiarando che questi incentivi, già terminati, non faranno altro che portare il mercato delle auto elettriche al punto di partenza nei prossimi mesi.

Le immatricolazioni di veicoli elettrici a giugno mostrano un notevole incremento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, passando da 6.154 a 13.415 unità, con un aumento del 118%. Ciò suggerisce l’efficacia degli incentivi, nonostante tutti i problemi del caso. Guardando nel dettaglio, Audi Q4 e-tron si posiziona al decimo posto con 376 unità vendute. Volvo EX30, che sta ottenendo ottimi risultati anche in Europa, è al nono posto con 498 unità. Smart ForTwo supera le precedenti, piazzandosi all’ottavo posto con 575 unità consegnate.

La classifica delle auto elettriche più vendute in Italia rivela anche alcune sorprese. La Fiat 500e si posiziona solo al settimo posto con 577 unità, un risultato inferiore alle aspettative per la city car italiana. Leggermente meglio fa la cinese MG4, che la supera con 587 esemplari venduti. Jeep Avenger e Renault Twingo occupano rispettivamente la quinta e quarta posizione, con 668 e 753 unità consegnate a giugno 2024. Sul gradino più basso del podio troviamo la Dacia Spring con 878 vendite.

Tesla, invece, domina le prime due posizioni: Model Y si piazza seconda con 1.699 vendite, mentre Model 3 si afferma come il modello elettrico più acquistato dagli italiani, con ben 3.282 unità consegnate. È importante notare che questi numeri potrebbero non riflettere completamente l’impatto degli incentivi, poiché non tutte le auto acquistate sono state già immatricolate. Ciò significa che nei prossimi mesi potremmo continuare a vedere cifre record per il mercato elettrico italiano.