Tesla Cybertruck si ribalta in curva: colpa della velocità elevata e peso?

Con l’aumento della produzione, sempre più clienti stanno ricevendo il loro Tesla Cybertruck, prenotato ormai più di 4 anni fa. Ora che per le strade iniziano a circolare più esemplari del pick-up elettrico, non mancano le notizie che riguardano incidenti, alcuni più gravi di altri. Un esempio è un proprietario che, dopo aver ritirato il suo modello, si è schiantato contro la casa del vicino poche ore dopo. E non è finita qui, perché un’altra persona, sempre di recente, ha affermato di essersi procurato un taglio a causa del pannello della portiera in acciaio inossidabile. A questi, ora, se ne aggiunge ancora un altro: il conducente di un Cybertruck si è capovolto per aver affrontato una curva troppo velocemente.

Tesla Cybertruck si ribalta dopo una curva a velocità elevata: inesperienza o altro?

L’incidente è avvenuto a Vicksburg, Mississippi, e probabilmente è il primo caso in cui il Cybertruck di Tesla si è ribaltato. I detriti sulla strada indicano che il veicolo si è fermato dopo circa 30 metri dal punto di contatto. Ciò suggerisce che il veicolo viaggiava a una velocità decisamente elevata. Il mezzo, che ricordiamo pesa ben 3 tonnellate, è diventato quindi ingestibile, impossibilitato a gestire la curva, finendo per capovolgersi.

Tanti credono che mettersi alla guida di un Cybertruck sia un gioco da ragazzi. Il pick-up elettrico è un mezzo molto particolare, sia per il suo design e le sue caratteristiche estetiche, sia per quanto riguarda la guida. La sua potenza, infatti, potrebbe trarre in inganno i conducenti, che potrebbe dar loro le stesse sensazioni di una “normale” sportiva. Il peso elevato, tuttavia, è una caratteristica che gioca a sfavore sulla stabilità quando si è a velocità elevata.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli e i quattro occupanti non hanno riportato ferite serie. Solo uno di loro è stato portato in ospedale per “ferite minori”. Negli ultimi giorni è stato presentato il CyberTrailer, una roulotte dalla lunghezza di 6,5 metri ad impatto zero. Anche quest’ultimo è in acciaio inossidabile e, come si può immaginare, non è certamente economico.