Tesla: vendite in ripresa, ma in calo rispetto al 2023: ecco i dati del Q2 2024

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2024 per Tesla, con un primo trimestre dell’anno decisamente negativo, almeno rispetto agli anni precedenti, con “solo” 386.810 veicoli consegnati. È andato decisamente meglio il secondo trimestre dell’anno, con 410.831 veicoli elettrici prodotti e 443.956 venduti. Rispetto allo scorso anno parliamo comunque di un trend negativo, poiché erano stati consegnati 466.000 veicoli, dunque il 4,73% in più rispetto al 2024.

Tesla, arrivano i dati relativi alle vendite del secondo trimestre: ecco com’è andata

A trainare le vendite del brand, ovviamente, Model 3 e Model Y, che da sole vendono 422.405 unità. Le restanti 21.551 unità, sebbene nel rapporto non viene specificato a quali modelli appartengono nello specifico, includono Model X, Model S e Tesla Cybertruck. Nonostante ciò, la Model 3 nello specifico ha registrato un calo del 54% negli Stati Uniti, mentre ad avere la peggio in Europa sembra essere la Model Y. La berlina elettrica, tuttavia, in Italia ha registrato un enorme successo lo scorso mese grazie all’entrata in vigore dei nuovi incentivi statali, terminati in poche ore.

Per quanto riguarda la produzione dei veicoli del secondo trimestre dell’anno, Tesla ha fatto sapere che sono state prodotte 388.576 Model 3 e Model Y, mentre le restanti 24.255 unità sono attribuibili a Model S, Model X e Tesla Cybertruck.

Parlando del pickup elettrico dell’azienda, nella giornata di ieri è stato presentato il CyberTrailer, roulotte ideata da un’azienda esterna e, così come il pickup, è letteralmente enorme. La roulotte ha infatti una lunghezza di circa 6,5 metri che, in aggiunta a quella del Cybertruck, si raggiungono i 13 metri totali. Il costo ovviamente è abbastanza elevato, ma per chi vuole vivere un’esperienza on the road e totalmente green, è sicuramente l’opzione perfetta. Nei prossimi mesi dovrebbero esserci grandi novità anche da parte di Tesla stessa: la prima di queste sarà il robotaxi, che sarà presentato ufficialmente il prossimo 8 luglio.