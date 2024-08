Tesla, sconti per Model 3 e Model Y per tutto il mese di settembre

La casa automobilistica americana lancia il Tesla Bonus Italia. Si tratta di un’iniziativa che offre uno sconto immediato di 3.000 euro sull’acquisto delle versioni a trazione posteriore della Model 3 e Model Y. Questo sconto, che sarà disponibile per tutti i clienti italiani è senza requisiti particolari. Lo sconto permette di acquistare una Model 3 a partire da 38.990 euro e una Model Y da 39.690 euro.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di campagna di sconti in Tesla. Da una parte del globo la casa americana sta portando avanti una politica di abbassamento dei prezzi dei modelli della sua gamma. Soprattutto quelli che stanno cominciando ad accusare l’avanzare del tempo sul proprio design, praticamente immutato da diversi anni.

Il programma è valido fino al 30 settembre 2024 e può essere richiesto direttamente sul sito Tesla Italia. Il Tesla Bonus è stato ideato per spingere di nuovo verso l’alto le vendite di veicoli elettrici del marchio. In questo modo si garantisce un risparmio immediato che si aggiunge ai già ridotti costi di gestione delle auto Tesla.

Con una manutenzione minima, nessun obbligo di interventi annuali e costi di ricarica che risultano inferiori rispetto ai carburanti tradizionali, i vantaggi economici sono sempre evidenti, specie per chi sceglie una Tesla, una casa più che affermata, leader.

Nel primo semestre del 2024, Tesla ha registrato una crescita superiore al 18% in Italia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Modelli come la Model 3 e la Model Y non solo hanno dominato la classifica delle auto elettriche più vendute, ma sono stati anche i veicoli più acquistati nei loro segmenti, anche a discapito di altri tipi di motorizzazione, un traguardo notevole, soprattutto mercato italiano. Nel primo semestre dell’anno, Tesla ha conquistato il 29% del mercato italiano delle auto elettriche, rappresentando quasi un’auto su tre immatricolate.

La Tesla Model 3 ha giocato un ruolo chiave nel promuovere la diffusione delle auto elettriche in Italia. La Tesla Model Y, il SUV più venduto al mondo nel 2023, resta sempre aggiornatissimo con la sua tecnologia all’avanguardia e le prestazioni da vera auto sportiva.