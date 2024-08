Tesla, dimissioni per la responsabile delle operazioni finanziarie

Tesla, finiranno mai le brutte notizie? Il periodo turbolento potrebbe non essere affatto un periodo, sospetto alimentato da indizi che nel corso dei mesi, quest’anno, si sono andati accumulando. Tesla ha perso un altro pezzo, ma stavolta non si tratta di un componente di un veicolo andato in fiamme durante la marcia. Si tratta di Sreela Venkataratnam, responsabile delle operazioni finanziarie e aziendali di Tesla, che ha annunciato le sue dimissioni pubblicamente tramite un post su LinkedIn.

Venkataratnam, veterana dell’azienda di Palo Alto, dove ha lavorato dal 2013, è solo l’ultima di una serie di dirigenti di alto livello che hanno deciso di lasciare l’azienda negli ultimi mesi. Nel suo post, ha spiegato che la decisione è motivata dal desiderio di trascorrere “più tempo con la famiglia”, riconnettersi con gli amici e concentrarsi “sul proprio benessere”. Insomma, si parla (ancora) di abbandoni di un certo spessore.

Oltre alle ragioni personali di Venkataratnam, la sua partenza si aggiunge a quelle di altri nomi importanti come Martin Viecha, vicepresidente delle relazioni con gli investitori, Drew Baglino, responsabile del powertrain e dell’energia, e Rohan Patel, incaricato della politica pubblica e dello sviluppo aziendale. Non sono mancati anche i licenziamenti decisi direttamente da Elon Musk, tra cui Rebecca Tinucci, senior director della ricarica EV, e Daniel Ho, direttore dei programmi veicoli e dell’introduzione di nuovi prodotti.

Davanti a Tesla, nei prossimi mesi (forse anni) arriveranno sfide molto importanti, supportate da promesse spesso disattese susseguitesi negli ultimi tempi. Il robotaxi, su tutti, forse ancora solamente un azzardo. Insomma, il team, sempre meno solido, tra diversi settori di sviluppo e di strategia, deve affrontare momenti importanti della casa automobilistica americana.

Sei dirigenti di alto profilo hanno lasciato Tesla da aprile ad oggi, in un momento cruciale per l’azienda. In particolare, l’attenzione è rivolta al 10 ottobre, data in cui verranno svelati i dettagli del tanto discusso progetto del robotaxi. Questo veicolo, su cui molti hanno sollevato dubbi, sarà dotato solo di telecamere e non di sensori Lidar, ritenuti indispensabili da gran parte dell’industria per un’affidabile automazione nei sistemi di guida autonoma.

Non dobbiamo dimenticare anche il delicatissimo restyling della Model Y, con il nome in codice “Juniper”. Elon Musk ha chiarito a giugno che il lancio non avverrà prima del 2025, ma il calo significativo delle vendite registrato in Europa, Cina e Stati Uniti racconta un rinnovamento necessario.