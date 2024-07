Tesla Roadster debutterà insieme al Robotaxi? Ecco quando

Elon Musk, durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2024, ha parlato anche del futuro. Tra le diverse novità c’è la Model 2, con la produzione che dovrebbe iniziare nella prima metà del 2025. Il progetto Redwood, come è conosciuto internamente, è un’auto elettrica low cost che dovrebbe avere un prezzo intorno ai 30.000 dollari, anche se inizialmente il prezzo indicato era di 25.000 dollari. Da tempo si parla anche della Tesla Roadster, svelata nell’ormai lontano 2017, che sarebbe dovuta entrare in produzione nel 2020. Da allora, però, è stata rinviata diverse volte, ma a giudicare dalle parole di Musk sembra che il suo debutto sia sempre più vicino.

Tesla Roadster, il suo arrivo è previsto per il 2025?

Lo scorso febbraio l’imprenditore sudafricano aveva dichiarato che il veicolo sarebbe stato presentato entro la fine dell’anno, per poi entrare in produzione nel corso del 2025. Durante la presentazione dei dati finanziari, Musk ha dichiarato: “Per quanto riguarda la Roadster, abbiamo completato la maggior parte dell’ingegneria. Penso ci siano ancora diverse migliorie da apportare, ma il modello dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno. Sarà un’auto speciale”.

Negli ultimi mesi Musk ha iniziato a svelare alcuni dettagli sull’innovativa elettrica, affermando che lo sviluppo è stato realizzato in collaborazione con Space X. La Roadster, infatti, dovrebbe proporre un pacchetto speciale che prevede l’implementazione di propulsori a razzo che permetteranno al veicolo di decollare, nel vero senso della parola. O almeno, questo è ciò che ha affermato Musk. Esagerazione o realtà? Ci piacerebbe scoprirlo.

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Roadster sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 1 secondo. Anche in questo caso, prendiamo le parole di Musk con le pinze, felici di essere eventualmente smentiti. Delle novità in merito potrebbero arrivare il prossimo 10 ottobre, giorno in cui è fissata la presentazione del Robotaxi, prevista inizialmente per agosto. Tuttavia, alcune modifiche volute dall’imprenditore hanno fatto slittare il debutto del veicolo.