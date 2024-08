Uno “strano” Tesla Cybertruck è in vendita per soli 5.000 euro

I prezzi del Tesla Cybertruck sono aumentati di ben $20.000 nelle ultime settimane e sembra che il modello entry-level non si farà più. I prezzi proibitivi del mezzo potrebbero ora scoraggiare l’acquisto di tanti interessati. In questo caso il mercato dell’usato viene in aiuto. Il proprietario di uno “strano” Cybertruck ha messo in vendita il suo esemplare per 5.800 dollari, poco più di 5.000 euro.

Tesla Cybertruck, appare un annuncio online di un “esemplare del 1998”

L’annuncio, pubblicato su Facebook Marketplace, è stato ovviamente realizzato in modo scherzoso e il veicolo è stato modificato per farlo somigliare al pickup elettrico, quasi come se fosse una prima generazione del veicolo della casa automobilistica di Elon Musk. Si tratta in realtà di un pick-up Mitsubishi L200, ma il venditore lo presenta come “il Tesla Cybertruck del 1998”.

A quei tempi, ovviamente, Tesla non esisteva ancora, dato che il suo debutto avvenne nel 2008 con la Roadster. Tra l’altro, proprio questo modello potrebbe presto ritornare sul mercato e, stando alle parole di Elon Musk, potrà addirittura volare grazie ad un pacchetto realizzato in collaborazione con SpaceX.

Ovviamente il “Tesla Cybertruck del 1998” non è assolutamente elettrico, ma monta un motore da 2.4 litri da 147 CV ed ha alle spalle ben 362.000 km. C’è da dire che le modifiche apportate al veicolo, anche se i suoi anni li dimostra tutti, sono state ben realizzate.

Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere il “debutto” del Cybertruck in Russia, arrivato illegalmente, su cui il leader ceceno Ramzam Kadyrov ha pensato di montare un mitragliatore. In un video il leader ceceno ha ringraziato Elon Musk di questo “regalo”. L’imprenditore ha subito voluto chiarire la situazione, dichiarando che il veicolo è arrivato in Russia non per sua decisione.