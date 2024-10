Tesla Cybertruck, il modello è redditizio a meno di un anno dal lancio

Tesla è sempre al centro dell’attenzione, nel bene e nel male, per promesse, presentazioni, rivoluzioni annunciate e grandi innovazioni. Stavolta parliamo di un modello della casa automobilistica americana che, dati alla mano, ha davvero ottenuto grande successo. Il Cybertruck dal design futuristico ha già sollevato interrogativi sulla sua capacità di diventare un prodotto di massa, eppure è stato dichiarato un modello già redditizio a meno di un anno dal lancio.

Nonostante abbia superato i due milioni di prenotazioni dopo la sua presentazione nel 2019, Tesla ha dovuto affrontare diverse sfide nella produzione su larga scala del pick-up elettrico. Con il suo stile unico e l’aspetto fuori dal comune, molti credevano che il Cybertruck sarebbe rimasto un veicolo di nicchia. La carrozzeria in acciaio inossidabile e le tecnologie avanzate utilizzate hanno sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità economica. I timori, inoltre, sono stati confermati quando Tesla ha annunciato un aumento del prezzo del Cybertruck.

Il sovrapprezzo di 20.000 dollari rispetto al prezzo iniziale promesso nel 2019 aveva generato malcontento. In effetti, il veicolo era già considerato costoso. Tuttavia, con il termine della “Foundation Series”, molti acquirenti hanno riconosciuto che il prezzo era giustificato in rapporto alle caratteristiche del mezzo. Le difficoltà di Tesla nel rendere il Cybertruck economicamente sostenibile sono rimaste, con lo stesso Elon Musk che ha ripetutamente messo in guardia gli investitori.

Alla fine, però, Tesla ha sorpreso il mercato con un annuncio nel report finanziario del terzo trimestre 2024. “La produzione del Cybertruck è aumentata e ha raggiunto per la prima volta un margine lordo positivo”. Questo traguardo, raggiunto a meno di un anno dall’avvio della produzione, è notevole e rappresenta un primato tra i produttori di pick-up elettrici, tra cui General Motors, Ford e Rivian. Tesla ha inoltre mantenuto la capacità produttiva del Cybertruck stabile presso la Giga Texas, stimata in oltre 125.000 unità annue.

Tesla, però, non ha ancora divulgato dati sulla produzione o sulle consegne del Cybertruck, inserito nella categoria “Altri modelli” con Model S e alla Model X. Nonostante la mancanza di dati ufficiali, stime indipendenti suggeriscono che il Cybertruck sia già diventato il pick-up elettrico più venduto nel terzo trimestre del 2024. Tesla aveva previsto che il Cybertruck sarebbe diventato redditizio entro la fine dell’anno. Il raggiungimento di un margine lordo positivo nel terzo trimestre rappresenta certamente un importante passo in quella direzione.