Tesla Cybercab, presto i primi test su strada del taxi a guida autonoma

Dopo aver cancellato la tanto chiacchierata Tesla Model 2, Elon Musk ha dichiarato che presto il Cybercab, il taxi a guida autonoma presentato lo scorso 10 ottobre, potrebbe iniziare i primi test su strada. Precisamente, inizieranno a Palo Alto, in California. La casa automobilistica ha già avviato le pratiche con la California Public Utilities Commission e California Department of Motor Vehicles per ottenere le approvazioni necessarie.

Tesla Cybercab presto in strada per i primi test: avviate le pratiche necessarie

La strada verso la realizzazione di questo progetto, comunque, non è molto semplice: Tesla dovrà prima di tutto dimostrare che il suo software di guida autonoma, ancora in fase di sviluppo, soddisfa tutti i requisiti di sicurezza e affidabilità. Nonostante l’approccio innovativo dell’azienda, molti paesi sono ancora restii ad approvare la guida autonoma di Livello 5.

Palo Alto dispone già di un servizio ride-sharing, denominato Palo Alto Link, nato per compensare la riduzione del trasporto pubblico nel periodo post-pandemico. Il servizio sta però attraversando difficoltà economiche e una potenziale partnership con Tesla potrebbe rappresentare una soluzione per migliorare il servizio e contenere i costi di gestione.

Le autorità locali vedono quindi nel progetto Cybercab non solo un’opportunità di modernizzare il trasporto pubblico, ma anche la possibilità di fare di Palo Alto una città all’avanguardia nel campo dei veicoli autonomi. Durante la presentazione del veicolo tenutosi lo scorso 10 ottobre, Elon Musk ha dichiarato che il taxi a guida autonoma dell’azienda costerà 30.000 dollari e non arriverà prima del 2026.

Nel 2025 dovrebbe quindi debuttare soltanto la nuova Model Y Juniper, in quanto la Model 2 è stata praticamente cancellata. Rinviato anche il range extender del Cybertruck, realizzato per estendere l’autonomia del pickup elettrico.