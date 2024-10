Tesla Model 2, Elon Musk cambia idea: “Sarebbe stupido fare una compatta da 25.000 euro”

Da mesi ormai non si fa altro che parlare della Tesla Model 2, la prima auto elettrica low cost della casa automobilistica. Tanti si aspettavano i primi dettagli durante l’evento di presentazione del Cybercab, il taxi a guida autonoma del marchio. Le novità non sono arrivate e potrebbe esserci un motivo ben chiaro. Questo modello non arriverà mai sul mercato, stando a quanto dichiarato da Elon Musk.

Elon Musk cancella la Tesla Model 2: non arriverà sul mercato

L’imprenditore di origini sudafricane ha infatti dichiarato che l’idea di una Tesla compatta da 25.000 dollari non è più un obiettivo dell’azienda. Di sicuro non una notizia piacevole per gli azionisti, che chiedevano a gran voce un veicolo accessibile con cui contrastare la concorrenza cinese, sempre più agguerrita. Elon Musk ha spiegato che l’obiettivo dell’azienda ora è quello di sviluppare la guida autonomia di Livello 5: “Siamo certi che il futuro sia autonomo”.

Parlando del Cybercab, ha dichiarato che sarà un veicolo rivoluzionario. Ricordiamo, infatti, che questo non avrà volante e pedali e sarà totalmente autonomo: “In sostanza, avere un veicolo da 25.000 dollari è inutile. Sarebbe stupido e non in linea con ciò che crediamo”, ha aggiunto Musk.

Dunque sembra che Musk abbia cambiato idea sulla Model 2, di cui ha iniziato a parlarne nel 2018 e annunciato il suo arrivo nel 2020 durante il Battery Day. “Tra circa tre anni, siamo fiduciosi di poter realizzare un veicolo elettrico da 25.000 dollari, che sarà completamente autonomo”, disse Musk durante l’evento. Probabilmente però dimenticò di aggiungere che questo veicolo non avrebbe avuto volante e pedali.

Inoltre, negli ultimi mesi l’imprenditore aveva menzionato un possibile debutto nel corso del 2025 e che questo avrebbe dato filo da torcere ai produttori cinesi. Sembra ormai che l’obiettivo sia cambiato. Durante la presentazione del 10 ottobre, Musk ha spiegato che il Cybercab costerà 30.000 dollari e non arriverà prima del 2026.