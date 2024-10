Tesla Cybertruck, aperti gli ordini della versione “economica”: ecco quanto costa

Dopo l’aumento di 20.000 dollari per i modelli del Cybertruck e Cyberbeast, molti credevano che Tesla non avrebbe più messo sul mercato una versione entry-level “economica” del pickup elettrico. Ed ecco che la casa automobilistica smentisce tutti, con l’arrivo di una versione AWD del Cybertruck decisamente più accessibile.

Tesla Cybertruck, ecco la versione entry-level “economica”

Le unità prodotte fino ad ora facevano parte della serie Foundation, consegnando quindi prima le versioni top di gamma, che include anche il Cyberbeast da 119.990 dollari, la versione più potente del pickup elettrico. Ora, gli interessati potranno iniziare ad ordinare anche la versione più “economica” del Cybertruck, senza il pacchetto Foundation, che parte da 79.990 dollari. Il prezzo potrebbe scendere ancora di qualche migliaia di dollari, considerando che per i veicoli con costi al di sotto di 80.000 dollari è possibile usufruire di incentivi federali.

Questa versione da 79.990 dollari, secondo il configuratore online dell’azienda, offre un’autonomia di 523 chilometri con una singola carica. Le consegne sono previste in una finestra compresa tra ottobre e novembre 2024, il che suggerisce che diversi esemplari sono già pronti per essere consegnati. Sebbene Tesla non entri mai nello specifico, in effetti nel terzo trimestre del 2024 ha prodotto 7.000 veicoli in più rispetto a quelli venduti. Comunque sia, si tratta di un prezzo ancora decisamente elevato rispetto ai 39.900 dollari promessi da Elon Musk per la versione entry level, così come i 69.900 dollari per la versione top di gamma.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Tesla Cybertruck arriverà anche in Europa, anche se al momento non è chiaro se sarà realizzata una versione più piccola, adatta per i mercati esteri. Al momento però Elon Musk ha la testa da un’altra parte, dato che la presentazione del robotaxi è imminente e la Model 2, primo veicolo low cost dell’azienda, dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025.