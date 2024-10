Tesla, presto l’addio di Model X e S? Insieme vendono meno del Cybertruck

Tesla non entra mai nello specifico per quanto riguarda vendite e produzione dei suoi modelli, ma li raggruppa in categorie. Tuttavia, un recente richiamo del Cybertruck ci ha permesso di scoprire quanti esemplari sono stati venduti da novembre 2023. Questi numeri ci fanno anche notare l’enorme differenza con Model X e Model S, che insieme vendono decisamente meno rispetto al nuovo pickup elettrico del marchio.

Tesla Model X e S vicine alla pensione?

Nel terzo trimestre del 2024 Tesla ha venduto 462.980 veicoli, di cui 439.975 unità di Model 3 e Y. Ciò significa che 22.915 unità fanno parte della categoria “altre auto”, in cui appunto sono incluse Model S, Model X, Cybertruck e Semi. Dunque, Model Y e Model 3 rappresentano il 95% delle vendite del marchio, mentre le restanti auto sono più “di nicchia”.

Secondo le stime, e il recente richiamo del Cybertruck, sono in circolazione circa 30.000 esemplari del pickup elettrico, considerando che il richiamo include 27.185 modelli prodotti dal 13 novembre 2023 al 14 settembre 2024. La casa automobilistica ha prodotto circa 15.000 Cybertruck nel terzo trimestre del 2024, ciò significa che la maggior parte delle vendite nella categoria “altre auto” appartengono proprio al pickup elettrico.

Model S e X, dunque, rappresentano circa l’1% delle vendite e con l’arrivo di nuovi modelli potrebbero presto abbandonare il mercato. Oggi ci sarà infatti la presentazione ufficiale del Robotaxi di Tesla presso gli studi Warner Bros in California. Secondo le ultime indiscrezioni, durante l’evento potrebbero arrivare novità anche riguardanti la futura Model 2, veicolo low-cost del marchio in arrivo nel corso del 2025.

Le linee di produzione potrebbero quindi occuparsi dei nuovi modelli, sostituendo Model Y e X che ormai rappresentano una parte quasi irrisoria delle vendite. Nei prossimi anni, oltre alla Model 2, arriveranno altri modelli elettrici accessibili per contrastare l’avanzata dei produttori cinesi.