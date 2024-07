Tesla, “raggiunto il limite per l’Hardware 3”: niente guida autonoma aggiornata per molti clienti?

Elon Musk ha recentemente fatto notare che Tesla sta raggiungendo i limiti operativi e tecnologici del suo computer di bordo per la guida autonoma. Parliamo dell’HW3 (Hardware 3), anche se ancora non abbiamo visto avverarsi le promesse sulla guida autonoma completa. Cosa sta succedendo allo sviluppo della casa americana?

Nel 2016, Musk aveva dichiarato che tutti i veicoli Tesla costruiti in futuro sarebbero stati equipaggiati con “tutto l’hardware necessario per abilitare la guida autonoma”. Si parlava addirittura del “livello 5 di guida autonoma”, il massimo livello che permette al veicolo di guidare praticamente ovunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione. Il CEO ha ammesso successivamente che Tesla avrebbe avuto bisogno di una maggiore potenza di calcolo a bordo per far funzionare il sistema di guida autonoma.

A questo punto, Tesla ha introdotto, appunto, l’Hardware 3 (HW3). Musk, a proposito di questo prodotto, ha promesso che chiunque avesse acquistato il pacchetto Full Self-Driving (FSD) avrebbe ricevuto un aggiornamento gratuito del computer. Tesla ha poi lanciato l’HW4 (Hardware 4) , un computer di bordo più potente per i suoi veicoli. La casa, però, non offrirà un retrofit (aggiornamento “retroattivo”) con questo nuovo computer per i veicoli precedenti, dato che HW3, secondo le vecchie promesse, sarebbe stato in grado di raggiungere la guida autonoma tramite futuri aggiornamenti software.

L’anno scorso, Musk ha affermato che l’FSD sarebbe migliorato su HW3, dato che Tesla, citando testualmente, “deve concentrarsi sul rendere FSD estremamente efficace su HW3 e distribuirlo a livello globale”. La situazione, però, è già cambiata. Anzi, è completamente ribaltata. I commenti arrivati durante il rilascio del sistema FSD v12.5 di Tesla confermano che solo i veicoli con l’HW4 otterranno l’aggiornamento: “Ci stiamo concentrando solo sul Model Y con HW4 per il rilascio iniziale. L’HW3 potrebbe eseguire lo stesso calcolo dei parametri col sistema di guida autonoma, ma richiede un lavoro extra per ottimizzare il codice”. Insomma, l’HW3 è estromesso al momento.

Tesla starebbe raggiungendo i limiti dell’HW3 e, contrariamente a quanto affermato l’anno scorso, ora la priorità è data a HW4. Inoltre, Musk ha aggiunto che Tesla “deve ancora sbloccare il pieno potenziale di HW4”, dato che questo potrebbe ottenere “un ulteriore upgrade dei parametri fino a 8 volte superiore”.