Tesla Model S raggiunge 700.000 km con batteria originale: durabilità impressionante

Quanto dura, sul lungo termine, una batteria di un veicolo Tesla? A quanto pare non sembra avere una “data di scadenza”. Negli ultimi mesi sono diversi i clienti dell’azienda di Elon Musk ad elogiare la durabilità delle batterie Tesla. Di recente, infatti, il proprietario di una Model S, che utilizza il veicolo come taxi, ha dichiarato di aver percorso ben 666.000 km prima di cambiare la batteria, mentre le pastiglie dei freni sono state cambiate dopo 400.000 km. Nonostante il cambio della batteria sia costoso, nel corso degli anni il proprietario del veicolo ha dichiarato di aver risparmiato 100.000 euro in 6 anni, rispetto ad un veicolo a combustione. Un’altra testimonianza arriva da un proprietario residente nel Regno Unito, che utilizza anche lui la sua Model S come taxi.

Tesla Model S percorre quasi 700.000 km con la batteria originale: richiesta poca manutenzione

La persona in questione ha dichiarato di aver percorso circa 692.000 km con la sua elettrica. Il veicolo monta ancora la batteria originale e non sono stati richiesti grandi interventi sul veicolo, nonostante tutti i chilometri percorsi. La Model S presenta pochi segni di usura come una perdita d’olio intorno ai motori elettrici e sospensioni consumate. Anche gli esterni presentano diversi segni del tempo, come un paraurti anteriore segnato e piccoli graffi. Niente che non ci aspetteremmo su un veicolo che ha viaggiato in lungo e in largo.

AutoTrader ha acquistato il veicolo per valutare le prestazioni del veicolo, confrontandole con uno nuovo di zecca. Secondo i test effettuati, la batteria ha ancora il 76,9% della capacità originale. Secondo questi dati, l’autonomia stimata del veicolo è di circa 348 km, paragonabile attualmente ad un veicolo elettrico low-cost in vendita sul mercato. L’autonomia originale del veicolo ammontava a 467 km, dunque si tratta di un calo di poco più di 100 km.

Anche il proprietario di una Tesla Model 3, di recente, aveva raccontato la sua esperienza con il veicolo, dichiarando di aver risparmiato migliaia di euro in carburante e manutenzione. Sembra che d’ora in avanti la durabilità delle batterie Tesla potrebbe aumentare ulteriormente, ora che la casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato di aver sviluppato una nuova batteria innovativa.