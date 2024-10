Per la Polizia californiana le volanti Tesla non sono pronte per la criminalità

In fatto di inseguimenti per acciuffare i criminali, le Tesla potrebbero avere la velocità necessaria, ma non sempre le caratteristiche sarebbero adatte per fermarli. A dirlo non sono alcuni opinionisti ma la stessa Polizia californiana.

Dopo averle messe alla prova, alcuni dipartimenti di polizia della California sono scettici sull’efficacia delle vetture elettriche per rispondere alle esigenze delle forze dell’ordine. Diversi corpi di polizia hanno adottato Tesla come veicoli di servizio ma sembra esserci qualche ripensamento. Un’inchiesta di SFGate ha rivelato che per alcuni dipartimenti le Tesla risultano “quasi inutilizzabili” per il lavoro di pattuglia.

Un caso emblematico è quello del dipartimento di Menlo Park, a Palo Alto. Qui sono stati messi in servizio tre Model Y Long Range, equipaggiati per il lavoro di polizia come parte di uno studio pilota. Una volta scartate altre opzioni come Ford Mustang Mach-E, la Model Y è stata scelta per la sua maggiore autonomia e spaziosità. Gli agenti, però, si sono presto resi conto che, una volta adattate per l’uso operativo, le Tesla presentavano diversi limiti.

Uno dei problemi principali è lo spazio interno. La divisione tra i sedili anteriori e posteriori riduceva significativamente lo spazio per gli agenti, specialmente con equipaggiamenti pesanti come giubbotti antiproiettile e cinture. Gli agenti erano spesso costretti a sedersi in posizioni scomode, rendendo il posto del passeggero “quasi inutilizzabile”.

Gli agenti hanno segnalato ritardi della trasmissione, il sostegno delle marce in particolare, un fattore cruciale durante un inseguimento. Sono stati notati anche problemi con la chiusura automatica delle porte, l’illuminazione durante i controlli del traffico e la gestione del blocco del veicolo. Anche l’interfaccia di Autopilot, con il suo sistema di controllo basato principalmente su touchscreen, è stata definita problematica.

Anche la polizia di Ukiah ha avuto problemi con le Tesla Model 3 acquistate per la flotta. Oltre al costo elevato (circa 150.000 dollari per due veicoli completamente allestiti), ci sono voluti mesi per prepararle all’uso. Il capo della polizia Cedric Crook ha evidenziato difficoltà legate al trasporto di sospetti e alla necessità di ricaricare le auto in stazioni pubbliche non protette. Alla fine, le Tesla di Ukiah sono state riassegnate per scopi amministrativi.

In breve, le Tesla, almeno per ora, non soddisfano del tutto le esigenze delle forze dell’ordine. Sembra che le auto di pattuglia elettriche abbiano ancora tanta strada da fare prima di essere completamente pronte.