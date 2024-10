Ford, la mossa disperata per liberarsi degli F-150 elettrici

Ford sta affrontando importanti difficoltà con il suo pick-up elettrico, l’F-150 Lightning, un nome che conosciamo da molto tempo e che recentemente ha conosciuto (anche lui) la sua nuova era elettrificata. Per affrontare questa sfida, l’Ovale Blu ha deciso di adottare una strategia piuttosto aggressiva. Ford ha lanciato un nuovo programma di incentivi per i concessionari, utile a smaltire le scorte in eccesso dell’F-150 Lightning.

Il piano prevede che la casa automobilistica offra fino a 22.500 dollari (una cifra enorme, appunto circa 20.700 euro) ai concessionari statunitensi che accelerano la vendita dei veicoli in inventario. Nello specifico, i concessionari possono ottenere fino a 1.500 dollari per ciascun veicolo ritirato dai “centri di distribuzione”, fino a un massimo di 15 ritiri per punto vendita.

I centro di distribuzione, lo sappiamo e lo sanno in Ford, sono fondamentali per garantire una catena di fornitura efficiente. Sono quegli hub intermedi per la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione di veicoli e componenti, permettendo ai concessionari di “rifornire” rapidamente le proprie scorte e di ridurre i tempi di attesa per i clienti.

Già a maggio, l’amministratore delegato di Ford, Jim Farley, aveva dichiarato che questo sistema avrebbe consentito la consegna di un’auto in meno di dieci giorni dall’acquisto. Con le scorte in aumento, Ford sta cercando di equilibrare la produzione e le vendite, dando priorità allo smaltimento dell’inventario prima di effettuare nuovi ordini.

Ford, dunque, potrebbe offrire ai concessionari americani un compenso di 1.000 dollari per ogni F-150 Lightning venduto attraverso i centri di rifornimento, che può salire a 1.500 dollari per unità se ne richiedono tra 9 e 15. A questo punto, alcuni concessionari potrebbero decidere di abbassare i prezzi per accelerare le vendite, mentre altri potrebbero mantenere tariffe più alte, soprattutto per le versioni meno comuni del pick-up.

L’obiettivo di Ford è chiaro: vendere rapidamente il modello 2024 prima che arrivi la versione aggiornata del 2025. L’azienda, in questa direzione, ha introdotto diverse politiche commerciali particolarmente vantaggiose negli Stati Uniti. Tra queste, il finanziamento a tasso zero per 5 anni sull’F-150 Lightning 2024 e il programma “Ford Power Promise”, che include un caricabatterie domestico gratuito con installazione inclusa, oltre a un incentivo in contanti di 2.000 dollari.

Nel 2023, Ford ha venduto complessivamente 750.789 veicoli della Serie F solo negli States, confermandosi il modello più venduto nel Paese, superando di oltre 200.000 unità il Chevrolet Silverado e di oltre 300.000 il pick-up Ram. Tuttavia, solo il 3% di queste vendite ha riguardato la versione elettrica, con 24.165 F-150 Lightning consegnati. Dall’altro lato, il Cybertruck di Tesla, nonostante non abbia ancora raggiunto volumi produttivi elevati, è già diventato il veicolo più venduto (del segmento) negli States tra quelli con un prezzo superiore ai 100mila dollari.