Tesla, non solo Robotaxi: Elon Musk vuole cambiare la mobilità stradale con il Robovan

Se l’evento “We, Robot” era stato approntato con il preciso intento di presentare il Robotaxi, su cui Elon Musk fa grande affidamento, non di meno si è rivelato molto sorprendente, in particolare sul finire. Proprio nella sua fase finale, infatti, l’uomo più ricco del mondo ha tirato fuori l’ennesimo asso nella manica, ovvero il Tesla Robovan. Riuscendo ancora una volta a calamitare l’attenzione generale.

Di cosa si tratta? In pratica di un van per il trasporto passeggeri o merci, il cui design si slancia però verso il futuro. Ovvero verso un lasso temporale nel quale l’azienda californiana si prefigge un ruolo di grande protagonista. Anche grazie a questo veicolo il quale, ad una prima occhiata ricorda una locomotiva, per effetto delle linee fluide e aerodinamiche e dell’assenza di ruote a vista. Destando per l’ennesima volta lo stupore degli intervenuti all’evento.

Tesla Robovan: di cosa si tratta?

È stato lo stesso Elon Musk a spiegare quelli che sono gli intenti alla base del nuovo progetto. Spiegando, in particolare, che il Robovan è stato concepito per il trasporto ad alta densità, essendo in grado di ospitare fino a 20 persone o di essere utilizzato per il trasporto delle merci. La missione cui dovrà dedicarsi dopo la sua realizzazione effettiva è molto chiara: ridurre drasticamente i costi di trasporto, portandoli in una forbice tra i 5 e i 10 centesimi per miglio.

La sua destinazione è il Tesla Network, il servizio di ride-hailing autonomo cui l’azienda statunitense si sta dedicando, ma potrà essere utilizzato anche dai clienti per il trasporto privato. Occorre sottolineare che, sia pur sorprendente, l’idea di un van di questo genere non rappresenta di certo una novità assoluta nella galassia di Tesla.

Era infatti stata delineata all’interno del suo “Master Plan Part Deux”, in cui si accennava allo sviluppo di un mezzo di trasporto urbano ad alta densità di passeggeri e alla possibilità di impiegare autobus autonomi. Inoltre, occorre considerare che il mercato dei van elettrici è un segmento in forte crescita. Una tendenza favorita dall’arrivo di modelli come il Volkswagen ID Buzz e il Mercedes eSprinter. Mentre il settore commerciale sta assistendo all’avvento di veicoli come il Ram ProMaster EV, il Ford E-Transit e il BrightDrop Zevo. Un ambito in cui Tesla si propone di ritagliarsi uno spazio adeguato proprio con il Robovan. Con notevoli probabilità di riuscirci, ancora una volta.

Una soluzione per ora futuristica

Tesla ha tirato fuori il suo asso nella manica quando tutti pensavano che l’evento dedicato al Robotaxi non avesse null’altro da dire. Ora, però, le domande collegate al Robovan sembrano destinate a prendere il posto nella discussione che in precedenza era riservato al Robotaxi.

In pratica, infatti, per ora si conosce qualcosa solo per quanto riguarda l’estetica e gli interni, che sono stati mostrati dallo stesso Musk. Il quale non ha mancato di delineare ancora una volta una visione del tutto particolare della mobilità, in particolare quella del futuro. Tanto da affermare: “Una delle cose che vogliamo fare, e lo abbiamo già visto con il Cybertruck, è cambiare l’aspetto delle strade. Il futuro dovrebbe assomigliare al futuro. Lo faremo e sarà simile a questo”.

A sostegno di questa visione, però, ci sono al momento pochi e scarni dati. Si sa solo che il Robovan sarà elettrico al 100%. Per il resto è per ora nebbia fitta, che dovrà essere diradata nei prossimi mesi. Se per il Robotaxi è stata indicata la data di esordio al 2027, per il Robovan neanche questo. Potrebbe arrivare sul mercato nello stesso lasso di tempo, ma non è sicuro. Mentre non si sa ancora nulla sull’eventuale prezzo di vendita. Non resta, perciò, che attendere le prossime puntate di quella che si prospetta come l’ennesima saga, in casa Tesla.