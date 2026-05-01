Suzuki dice sì all’elettrico anche per il mitico Jimny

Qualcosa si muove sotto i pannelli del Suzuki Jimny. Non sembra solo freddo svedese. Le foto circolate mostrano un prototipo del piccolo fuoristrada giapponese impegnato su strade innevate, camuffato come chi non vuole farsi leggere. C’è un dettaglio che parla da solo: la griglia anteriore è quasi completamente chiusa.

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Non è un vezzo stilistico. Una griglia chiusa, nel vocabolario del design automobilistico moderno, ha un significato preciso. Meno aria in ingresso significa meno necessità di raffreddamento, il che rimanda direttamente a un powertrain elettrico. Gli appassionati lo sanno, e sui social il collegamento è stato immediato.

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Il problema è che Suzuki, fino a pochissimo tempo fa, aveva detto esattamente il contrario. Nel 2025, il presidente Toshihiro Suzuki aveva messo le mani avanti in modo piuttosto netto: batterie pesanti e motori elettrici sarebbero incompatibili con la filosofia del Jimny.

Il ragionamento era semplice e difficile da contestare. Il piccolo 4×4 deve la sua efficacia off-road proprio alla leggerezza estrema, e aggiungere il peso di un pacco batterie avrebbe significato tradire l’essenza del modello. Il Jimny deve restare fedele a sé stesso.

Intanto, i prototipi esistono e girano sulla neve, e quella griglia chiusa non si spiega facilmente con un semplice aggiornamento tecnico. Le ipotesi sul tavolo restano aperte: versione full electric, ibrido di qualche tipo, oppure una variante destinata a mercati specifici con normative diverse. Suzuki non ha commentato, il che è già di per sé una risposta parziale.

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Ciò che è certo è che il Jimny continua ad attirare attenzione. Un fuoristrada compatto, spartano per scelta, sopravvissuto a decenni di mode e rivoluzioni del mercato. Se davvero Suzuki stesse lavorando a una sua elettrificazione, non sarebbe solo un cambio di motorizzazione, ma un cambio di identità. E quelle, nel settore automotive, fanno sempre rumore. Per ora, la neve copre tutto.