Hyundai Tucson N, il sogno possibile dell’ibrida ad alte prestazioni

Hyundai N, il reparto del brand coreano dedicato alle auto ad alte prestazioni, sarebbe pronto a rivoluzionare la sua strategia introducendo la Tucson N, il primo SUV ibrido del marchio con velleità sportive. Lo scoop clamoroso è arrivato insieme ad alcune anticipazioni e rendering realizzati da Gotcha Cars, basati sulle foto spia della Tucson di nuova generazione.

Advertisement

Ci sarebbe, infatti, la conferma della volontà di Hyundai di ampliare l’offerta N al di là dei modelli elettrici puri come la IONIQ 5 N e la imminente IONIQ 6 N. Secondo il responsabile Park, come affermato già in passato, la strategia N non si limita alla sola elettrificazione: “Non ci fermiamo ai veicoli elettrici. Continueremo a sviluppare anche motori a combustione interna; questa non è la fine del nostro viaggio”. Chiari gli intenti dichiarati ad AutoExpress.

Advertisement

Hyundai vuole così far convivere l’elettrificazione con l’adrenalina dei motori tradizionali, offrendo ai clienti una guida emozionante senza sacrificare praticità e versatilità. Ecco il contesto in cui esordirà la futura Tucson N, SUV che promette circa 300 CV e uno stile massiccio, ispirato alla robustezza spigolosa della Hyundai Santa Fe.

Si ipotizza un propulsore ibrido benzina-elettrico da 1,6 litri, probabilmente abbinato a un motore elettrico sull’assale posteriore per ottenere la trazione integrale (AWD). Park, inoltre, ha anticipato che il nuovo SUV sarà “più leggero, più agile e più scattante”, suggerendo che l’attenzione al peso e alla dinamica sarà prioritaria, pur mantenendo le caratteristiche di un SUV pronto all’uso quotidiano.

Il team N ha sviluppato due strategie ibride, una dedicata all’efficienza massima e l’altra alle prestazioni estreme. Per i modelli N, l’attenzione sarà chiaramente sul secondo approccio, combinando coppia istantanea dei motori elettrici e motori benzina reattivi, per garantire un’esperienza di guida coinvolgente.

Advertisement

Pare anche che la Tucson N non sarà l’unica: Park ha lasciato intendere che questa tecnologia ibrida potrebbe essere adattata a modelli più piccoli e leggeri, aprendo la strada a versioni elettrificate e agili della Kona N e alle future i20 N e i30 N. Bisognerà sempre mantenere il peso contenuto e migliorare l’agilità, senza essere schiavi di batterie mastodontiche, per offrire una vera esperienza da hot hatch sportiva anche su vetture compatte.