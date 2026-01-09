Nissan presenta una nuova hot hatch con la potenza di un SUV

Se il nome Note Aura Nismo suona abbastanza nuovo, è bene sapere che per i “fissati” per il motorsport evoca l’immagine di una hot hatch con cui è meglio non scherzare troppo. Al Salone dell’Auto di Tokyo 2026, Nissan ha deciso di alzare la posta presentando la Aura Nismo RS Concept, una versione “palestrata” sviluppata con il supporto della divisione Motorsports & Customizing.

Nissan ha così voluto trasformare un prototipo in una belva da pista, o almeno provarci con stile. Rispetto alla versione standard, infatti, questa RS ha preso le misure con una certa prepotenza. L Aura Nismo RS Concept è più lunga di 142 mm e più larga di 145 mm, grazie a un pacchetto aerodinamico che di sobrio non ha proprio nulla.

L’assetto è stato abbassato di 20 mm, portando l’auto più vicina all’asfalto, mentre parafanghi extralarge, splitter laterali e un diffusore posteriore dedicato lavorano duramente per aumentare la deportanza. Tutto questo ben di Dio estetico ha portato un sovrapprezzo in termini di massa e l’auto adesso pesa 100 kg in più, ma Nissan assicura che il propulsore rivisto saprà come gestire la zavorra.

Sotto il cofano batte un cuore ibrido di natura, simile al sistema e-POWER della X-Trail Nismo. Troviamo un motore termico da 1.497 cc con 142 CV e 250 Nm, che però ha il solo compito ingrato di fare da generatore per le batterie. A muovere effettivamente le ruote ci pensano due motori elettrici: uno anteriore da 201 CV e 330 Nm e uno posteriore da 100 CV e 195 Nm.

Con questa ricetta si ottiene una hot hatch a trazione integrale avvolta in una finitura Nismo Stealth Gray opaca, che poggia su cerchi Nismo LM GT4 da 18 pollici e pneumatici Michelin Pilot Sport 4. Nonostante al momento sia definita un “esercizio di convalida tecnica”, Nissan ha già ammesso di voler testare il potenziale di questa Aura Nismo per una futura produzione di serie, strizzando l’occhio alle applicazioni nelle corse. Resta da vedere quanto tempo impiegheranno a Tokyo per decidere se questa RS rimarrà un sogno da salone o diverrà realtà brutale.