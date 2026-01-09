Santo Ficili da Bruxelles: “Alfa Romeo e Maserati rimarranno due brand distinti ma aumenteranno le collaborazioni”

Dal Salone dell’auto di Bruxelles 2026 interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Alfa Romeo e Maserati, il CEO Santo Ficili. Il boss del biscione e del tridente ha confermato che le sinergie tra le due case automobilistice italiane nei prossimi anni sono destinate a moltiplicarsi come del resto c’era da aspettarsi con la nascita a Modena del programma BottegaFuoriserie. Quello che però non avverrà è la fusione tra i due marchi che continueranno ad essere due entità ben distinte con il tridente che manterrà il suo focus sulle auto di lusso mentre il biscione continuerà ad essere un brand premium.

Alfa Romeo e Maserati aumenteranno le collaborazioni ma rimarranno due brand distinti e seperati secondo il CEO Ficili

Santo Ficili dunque ritiene che tra i due marchi non esista alcuna sovrapposizione con Maserati che punta sul luxury e Alfa Romeo sul premium. Questo ovviamente però permette di pensare delle collaborazioni che potrebbero portare a delle novità molto interessanti nei prossimi anni. Oltre al programma BottegaFuoriserie e alle personalizzazioni a cui darà origine è assai probabile che la collaborazione tra i due brand possa avere degli sviluppi anche per quello che concerne lo sviluppo di futuri prodotti.

Per il resto Santo Ficili si è detto estremamente soddisfatto di come sono andate le cose per Alfa Romeo nel 2025. La casa automobilistica milanese infatti ha registrato un aumento del 19 per cento a livello globale e del 29 per cento se invece si guarda alla sola Europa. Numeri importanti che certificano la ripresa del brand grazie in particolare al SUV comaptto Junior che sfiora i 60 mila ordini e che fanno ben sperare in vista dei futuri lanci. “Abbiamo avuto un buon anno, in Europa e anche in Italia. Alcun dei nostri prodotti, come la Junior, stanno andando molto bene e hanno superato le aspettative” ha dichiarato.

Santo Ficili ha grandi aspettative anche per la nuova Alfa Romeo Tonale di recente aggiornata. Il SUV secondo il CEO appare adesso più “Alfa Romeo” rispetto alla precedente versione. Infine il boss delle due case italiane ha parlato anche di Giulia e Stelvio dicendo: “La Stelvio e la Giulia restano fino al 2027, riapriremo anche la versione Quadrifoglio. Stanno realizzando le performance che ci servono, ovviamente dobbiamo continuare a lavorare ma sono molto ottimista per il futuro”.