Fiat Grande Panda: anche in Francia stanno iniziando ad amarla

Un buon 2025 per la vettura in Francia potrebbe fare da preludio al boom del 2026

Francesi buongustai. Piano piano Fiat Grande Panda inizia a farsi largo anche nel difficile mercato transalpino e a 10 mesi dal suo lancio il bilancio inizia a farsi interessante per quella che è l’ultima grande novità della gamma Fiat. Ricordiamo che in questo mercato inizialmente era venduta solo nella versione elettria a cui poi si è aggiunta in estate l’ibrida. Nel 2026 toccherà alla versione a benzina.

Fiat Grande Panda nel 2025 è stata la terza Fiat più venduta ma con l’arrivo della versione a benzina la crescita è garantita

In quel mercato le unità consegnate ai clienti secondo quanto riporta il magazine L’Argus dovrebbero essere state poco meno di 5 mila nel 2025. Si tratta di un dato che permette alla vettura già adesso di essere la terza Fiat più venduta nel paese. Ma questi numeri sono destinati ad aumentare e non di poco nel 2026. In Francia, i dati NGC-Data indicano 4.395 unità di Fiat Grande Panda vendute, mentre il costruttore punta a raggiungere una produzione annua di 6.000 vetture, a fronte di circa 12.000 ordini complessivi. Un livello considerato soddisfacente e rappresentativo del target di volume prefissato.

Nel dettaglio, le statistiche di vendita sono state finora piuttosto equilibrate. La versione mild-hybrid rappresenta il 53% delle immatricolazioni, mentre la versione completamente elettrica si piazza al secondo posto con il 47%. “Alla fine, i motori a combustione interna rappresenteranno probabilmente tra il 50 e il 60% delle vendite. La piacevole sorpresa sarebbe raggiungere comunque un terzo delle vendite con veicoli completamente elettrici” dicono i dirigenti del brand torinese in Francia. Il 2026 però potrebbe essere l’anno della svolta per Fiat Grande Panda in Francia. Con l’arrivo della versione con motore a benzina e cambio manuale con un prezzo decisamente più contenuto si prevede che le vendite di questo modello oltralpe possano davvero schizzare in alto.

Si dice che i numeri di Fiat Grande Panda in Francia potrebbero aumentare e non di poco. Ma del resto questo è quello che dovrebbe avvenire un po’ dappertutto. In Fiat c’è infatti una certa curiosità di vedere a regime quante vendite in più porterà l’introduzione di questa versione. Ricordiamo che questa vettura è considerata fondamentale anche perchè darà origine ad una nuova famiglia di vetture di cui prossimamente conosceremo due nuovi membri: la nuova Fiat Fastback e la nuova Giga Panda – Grizzly che saranno svelate nel 2026.

