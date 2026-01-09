Fiat Grande Panda: anche in Francia stanno iniziando ad amarla

Francesi buongustai. Piano piano Fiat Grande Panda inizia a farsi largo anche nel difficile mercato transalpino e a 10 mesi dal suo lancio il bilancio inizia a farsi interessante per quella che è l’ultima grande novità della gamma Fiat. Ricordiamo che in questo mercato inizialmente era venduta solo nella versione elettria a cui poi si è aggiunta in estate l’ibrida. Nel 2026 toccherà alla versione a benzina.

Fiat Grande Panda nel 2025 è stata la terza Fiat più venduta ma con l’arrivo della versione a benzina la crescita è garantita

In quel mercato le unità consegnate ai clienti secondo quanto riporta il magazine L’Argus dovrebbero essere state poco meno di 5 mila nel 2025. Si tratta di un dato che permette alla vettura già adesso di essere la terza Fiat più venduta nel paese. Ma questi numeri sono destinati ad aumentare e non di poco nel 2026. In Francia, i dati NGC-Data indicano 4.395 unità di Fiat Grande Panda vendute, mentre il costruttore punta a raggiungere una produzione annua di 6.000 vetture, a fronte di circa 12.000 ordini complessivi. Un livello considerato soddisfacente e rappresentativo del target di volume prefissato.

Nel dettaglio, le statistiche di vendita sono state finora piuttosto equilibrate. La versione mild-hybrid rappresenta il 53% delle immatricolazioni, mentre la versione completamente elettrica si piazza al secondo posto con il 47%. “Alla fine, i motori a combustione interna rappresenteranno probabilmente tra il 50 e il 60% delle vendite. La piacevole sorpresa sarebbe raggiungere comunque un terzo delle vendite con veicoli completamente elettrici” dicono i dirigenti del brand torinese in Francia. Il 2026 però potrebbe essere l’anno della svolta per Fiat Grande Panda in Francia. Con l’arrivo della versione con motore a benzina e cambio manuale con un prezzo decisamente più contenuto si prevede che le vendite di questo modello oltralpe possano davvero schizzare in alto.

Si dice che i numeri di Fiat Grande Panda in Francia potrebbero aumentare e non di poco. Ma del resto questo è quello che dovrebbe avvenire un po’ dappertutto. In Fiat c’è infatti una certa curiosità di vedere a regime quante vendite in più porterà l’introduzione di questa versione. Ricordiamo che questa vettura è considerata fondamentale anche perchè darà origine ad una nuova famiglia di vetture di cui prossimamente conosceremo due nuovi membri: la nuova Fiat Fastback e la nuova Giga Panda – Grizzly che saranno svelate nel 2026.