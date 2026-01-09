Toyota, a Tokyo fa il suo esordio la Yaris più esclusiva di tutte

Laddove decine di CEO solitamente preferiscono i fogli di calcolo alle emozioni tra i cordoli, Akio Toyoda continua a essere l’eccezione che conferma la regola. A quasi 70 anni, il presidente di Toyota (noto anche come Morizo) ha deciso di trasformare le sue fatiche alla 24 Ore del Nürburgring in un regalo per pochissimi eletti. Al Salone dell’Auto di Tokyo 2026 ha debuttato la GR Yaris Morizo RR, un prototipo in edizione limitata davvero mozzafiato.

Advertisement

Questa edizione decisamente evoluta della city car giapponese che tutti conosciamo e (giustamente) sottovalutiamo, grida il bisogno spasmodico di andare in pista da ogni “poro” della sua carrozzeria in colorazione esclusiva Gravel Khaki.

Advertisement

Nata dalla collaborazione tra Gazoo Racing e il team Rookie Racing, questa Yaris non è un semplice esercizio di stile. Sotto il cofano e il telaio si nascondono le lezioni apprese dalla vettura n. 109 che ha affrontato l’Inferno Verde.

Su questa Yaris troviamo un cambio automatico diretto a 8 rapporti e una configurazione delle sospensioni unica, con ammortizzatori calibrati per “inseguire” anche le strade più irregolari. Qui debutta la modalità Morizo (non a caso, come capirete) per il sistema 4WD, che imposta la ripartizione della coppia su un perfetto ed equilibrato 50:50.

Esteticamente, l’auto è un trionfo di fibra di carbonio (presente su cofano e ala posteriore) e dettagli in contrasto giallo, il colore feticcio di Toyoda, che spicca sulle pinze dei freni e nelle cuciture degli interni in pelle scamosciata. Il volante ha un diametro ridotto e paddle indipendenti ispirati alla GR Yaris Rally2, per farvi sentire piloti in ogni momento.

Advertisement

Per chi può preparare già l’assegno, non c’è da avere troppo entusiasmo: verranno prodotti 100 esemplari per il Giappone. Tutti questi, inoltre, saranno assegnati tramite una lotteria su app, e solo altri 100 per l’Europa. Il prezzo non è ancora ufficiale, ma considerando che una GR Yaris standard sfiora i 50.000 euro, preparatevi a un esborso decisamente “presidenziale”.