Smart #2 Couture Edition: esaurita in 14 giorni la dueposti a scatola chiusa

Sono bastati appena 14 giorni per svuotare il listino della Smart #2 Couture Edition in tutta Europa, quando l’auto non ha ancora toccato una strada vera. Parliamo di 999 esemplari, con ordini che erano stati aperti il 13 ottobre, tutto polverizzato prima che qualcuno potesse sedersi al volante.

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Il fatto è che la #2 è l’erede della Fortwo, e Smart sembra essersene ricordata solo ora. Dopo anni passati a gonfiare i suoi SUV elettrici, sempre più pesanti e sempre più lontani dall’idea originale di city car, la joint venture Geely-Mercedes ha fatto marcia indietro. Una retromarcia che il mercato pare aver apprezzato parecchio.

Florian Nemitz, CEO di Smart Deutschland, parla di una vettura che “tocca le corde emotive”. Non si può dargli torto: un modello speciale che finisce prima di arrivare è un evento raro. Il piano è sfruttare lo slancio per portare la #2 su strada entro il 2027, con le prime consegne attese nel secondo trimestre.

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La Couture partiva da 25.690 euro con tetto panoramico in vetro, impianto Sennheiser, sedili e volante riscaldati, ricarica wireless per lo smartphone, navigazione. Fuori, bianco opaco con inserti dorati sul tetto e cerchi Lyra da 16 pollici con finiture a tema.

Chi è rimasto a bocca asciutta non resta a piedi. Restano le versioni Pure, Pure+ e Premium, con prezzi da 19.990 euro, che piazzano la biposto al secondo posto tra le elettriche compatte più accessibili.

Costruita sulla piattaforma ECA, sviluppata in casa, misura 2,75 metri in lunghezza, 1,76 in larghezza e 1,56 in altezza, con un passo di 1,88 metri. Pesa 1.140 chili e nasconde dietro i due sedili un bagagliaio da 305 litri. Il raggio di sterzata di 6,95 metri promette di far dimenticare il parcheggio in parallelo.

Sull’asse posteriore lavora un motore da 82 cavalli, con 130 Nm di coppia. La velocità massima è di 140 km/h, abbastanza per la tangenziale, meno per i sogni di gloria. La batteria CATL LFP da 35,7 kWh garantisce fino a 290 km di autonomia WLTP.

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Sul fronte ricarica, la Pure si ferma a 7,4 kW in corrente alternata, mentre gli allestimenti superiori salgono a 11 kW. In corrente continua tutte arrivano a 65 kW, e dal 10 all’80% bastano meno di 20 minuti.

Per ora l’auto si è vista solo al Salone di Parigi, nell’ottobre 2026. Vedremo presto se i clienti, finita la fase delle edizioni speciali, saranno altrettanto pronti a mettere mano al portafoglio per una Smart qualunque.