Renault Twingo E-Tech Electric finalista al concorso Auto dell’Anno 2027

La Renault Twingo E-Tech Electric è entrata nella short-list delle 7 finaliste destinate a contendersi l’ambito premio “Auto dell’Anno 2027“, conferito da una qualificata giuria europea. Insieme a lei fanno parte della rosa la BMW iX3, la Cupra Raval, la Hyundai IONIQ 3, la Kia EV2, la Volkswagen ID.Polo e la Volvo EX60.

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Nella scorsa edizione il riconoscimento era andato alla Mercedes-Benz CLA. Quest’anno nessuna vettura della “stella” è stata selezionata per la fase conclusiva del concorso. Mancano all’appello anche le auto cinesi, nonostante le 38 candidature iniziali.

A comporre la lista delle pretendenti al titolo “Auto dell’Anno 2027” ci hanno pensato 64 giornalisti specializzati di 25 Paesi diversi della nostra Europa. Con l’ingresso della Renault Twingo E-Tech Electric nella short-list delle sette finaliste, la casa francese guadagna l’accesso alla fase decisiva per il sesto anno di fila.

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In questo arco temporale il marchio della “losanga” ha messo a segno due vittorie nel prestigioso concorso, con la Scénic E-Tech Electric nel 2024 e la 5 E-Tech Electric nel 2025. Ora a difendere le sue ragioni ci pensa la piccola vettura di segmento A, nella sua variante alla spina.

Pensata per le esigenze quotidiane dei clienti e con un prezzo d’ingresso inferiore a 20 mila euro, la Renault Twingo E-Tech Electric si posiziona come un game changer in grado di contribuire a democratizzare le auto elettriche, aprendole al potenziale di scelta di un numero più alto di clienti. Notevole il suo successo commerciale.

Dal lancio, la Renault Twingo E-Tech Electric ha già registrato circa 26.000 vendite e si è portata al primo posto del suo segmento nel terzo trimestre. In questa veste, l’auto è spinta da un motore full electric anteriore da 82 CV (60 kW), con 175 Nm di coppia massima. La batteria, di tipo litio-ferro-fosfato (LFP), ha una capacità utile di 27,5 kWh netti. In condizioni ideali l’autonomia può spingersi fino a circa 263 km nel ciclo WLTP.

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L’ingresso della Renault Twingo E-Tech Electric nella rosa delle finaliste del premio “Auto dell’Anno 2027”, che sarà assegnato il prossimo 8 gennaio al Salone di Bruxelles, è già visto come un riconoscimento del suo valore dai vertici aziendali della Régie. Queste le altre vetture del marchio entrate in finale negli ultimi sei anni:

2022: Mégane E-Tech Electric

2023: Austral Full Hybrid E-Tech

2024: Scenic E-Tech Electric (vincitrice)

2025: Renault 5 E-Tech Electric (vincitrice insieme ad Alpine A290)

2026: Renault 4 E-Tech Electric

2027: Renault Twingo E-Tech Electric

La vettura in corsa per il premio “Auto dell’Anno 2027” prosegue felicemente la tradizione Twingo, con un look allegro e sbarazzino, pieno di carattere. In soli 3,79 metri di lunghezza offre un’abitabilità di livello superiore.

In questa sesta generazione, la piccola di casa Renault porta in dote tecnologie solitamente riservate ai segmenti superiori nel mondo delle auto compatte. Qualità che, nel loro insieme, hanno concorso al suo accesso tra le finaliste dell’importante concorso “Auto dell’Anno 2027”.

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Fonte | Renault