Subaru saluta i motori termici in Europa: dal 2028 venderà solo elettriche

Subaru si prepara a vendere esclusivamente auto elettriche in Europa dal 2028, ritirando entro la fine del 2027 anche gli ultimi modelli ibridi con motore boxer. Il calendario comunicato dalla filiale tedesca ad Auto Motor und Sport lega questa scelta ai costi necessari per adeguare le vetture alle richieste europee sulle emissioni, sulla sicurezza e sull’assistenza alla guida.

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Addio al boxer Subaru in Europa: emissioni e costi spingono verso l’elettrico

Per il costruttore giapponese, continuare ad aggiornare l’offerta termica richiederebbe investimenti difficili da sostenere in rapporto ai volumi commercializzati nella regione. Le spese riguardano sia gli interventi per contenere la CO2 sia l’aggiornamento dei sistemi di assistenza, rendendo meno conveniente mantenere a listino vetture sviluppate principalmente per altri mercati.

Il marchio ha già ampliato la propria proposta elettrica attraverso la collaborazione con Toyota, dalla quale derivano Solterra, Uncharted ed E-Outback. Le tre vetture sono imparentate rispettivamente con bZ4X, C-HR+ e bZ4X Touring, e permettono a Subaru di coprire esigenze differenti per dimensioni e capacità di carico.

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La Uncharted occupa lo spazio dei SUV più compatti e propone anche versioni a trazione anteriore, pensate per contenere il prezzo e privilegiare l’autonomia. La gamma comprende comunque varianti integrali, mantenendo una possibilità di scelta che sui due modelli superiori lascia il posto alle quattro ruote motrici di serie.

Solterra ed E-Outback affidano infatti la trazione a motori elettrici sui due assi, la cui erogazione viene coordinata elettronicamente in funzione dell’aderenza. La seconda riprende il formato della familiare rialzata, offrendo una carrozzeria più lunga e un vano bagagli maggiore rispetto alla Solterra, così da conservare una proposta rivolta a chi cerca più spazio.

La sostituzione dei modelli a benzina avverrà gradualmente, cominciando dalla Outback attuale, destinata a lasciare l’offerta europea entro il termine del 2026. Nel corso del 2027 toccherà a Impreza, Crosstrek e Forester, accomunate dal quattro cilindri boxer di due litri abbinato al sistema mild hybrid e-Boxer.

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Negli Stati Uniti continueranno invece a essere commercializzate vetture termiche e ibride, comprese Crosstrek e Forester con il sistema full hybrid basato sul boxer da 2,5 litri. Subaru mantiene aperta la possibilità di proporre in futuro questa tecnologia anche in Europa, qualora le condizioni lo consentissero. Ma, almeno per il momento, preferisce fare un passo indietro.