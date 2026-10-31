Una Honda Civic da 600 CV può battere una NSX nella drag race? Video

Può una Honda Civic Type R pompata a 600 cavalli tenere testa a una Honda NSX in una drag race? Questa la domanda che si sono posti gli autori di carwow. Come al solito, per dare una risposta al quesito e risolvere il dubbio, hanno organizzato una sfida di accelerazione sul quarto di miglio e sul mezzo miglio con partenza da fermo.

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Il ciclo dei duelli, in realtà, inizia con una Honda Civic Type R di serie, messa a confronto con vari altri esemplari della stessa famiglia diversamente elaborati. Questo per scoprire se le modifiche apportate siano state davvero fruttuose e, nel caso di risposta affermativa, in che misura.

Screen shot da video YouTube carwow

Nell’allestimento standard, la Honda Civic Type R è spinta da un motore a 4 cilindri turbo da 2 litri, capace di erogare 329 CV di potenza e 420 Nm di coppia, su un peso di 1.429 kg. L’energia viene scaricata sulle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 6 rapporti. Queste le versioni tuning che le lanciano il guanto di sfida:

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FL5 elaborata: 420 CV, 570 Nm, 1.430 kg

EP3 elaborata n. 1: 440 CV, 450 Nm, 1.204 kg

EP3 elaborata n. 2: 450 CV, 360 Nm, 1.204 kg

EK9 elaborata: 505 CV, 404 Nm, 1.070 kg

Il duello più eccitante sarà però quello con la Honda NSX di ultima generazione. Questa sportiva di razza è equipaggiata con un V6 biturbo da 3.5 litri di cilindrata, abbinato a 3 motori elettrici. La potenza complessiva messa sul piatto dal powertrain è pari a 581 CV, con una coppia di 645 Nm.

Questa forza giunge a terra su tutte e quattro le ruote, tramite un cambio a doppia frizione a 9 rapporti, che asseconda al meglio l’efficiente sistema di trazione integrale. Il peso da muovere è di 1.759 kg. Gli elementi per vivere un’esaltante batteria di drag race ci sono tutti.

Screen shot da video YouTube carwow

Come se non bastasse, a rendere più vibrante il match ci pensa la presenza nel parterre di una Civic Type R EJ2 Coupé, dalla potenza assolutamente folle! Quest’ultima avrà le carte in regola per liquidare senza sforzi le altre Honda protagoniste delle drag race e delle rolling race odierne? Avrete solo un modo per scoprirlo: cliccare il tasto play sul video di carwow. Buona visione!