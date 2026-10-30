Hyundai e Texas Children’s insieme per la sicurezza dei bambini in auto

La sicurezza dei bambini in auto è di estrema importanza. Garantire loro i massimi livelli di protezione è un dovere imprescindibile. Per promuovere una maggiore consapevolezza sull’argomento, Hyundai e Texas Children’s hanno rinnovato la loro collaborazione, con l’obiettivo di dare anche risposte tangibili ed efficaci.

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Il campo operativo della partnership è l’area metropolitana di Houston, negli Stati Uniti d’America, ma i frutti raccolti potranno avere dei riflessi positivi su una scala geografica più ampia.

L’iniziativa, che rientra nel perimetro di Hyundai Hope, è considerata (giustamente) come una missione di responsabilità sociale da Hyundai Motor America, cui va il ruolo di promotrice dell’intesa con Texas Children’s, per sensibilizzare sul tema della protezione dei bambini in auto e per promuovere scelte che possano rafforzarla.

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Il test, in questa fase, riguarda la loro sicurezza a bordo dei veicoli nell’area metropolitana di Houston. Pur trattandosi di un bacino ristretto, i frutti non sono di basso conto. Quando c’è di mezzo la protezione dei più piccoli, ogni numero è importante.

La partnership, giunta al secondo anno, prevede una donazione di 25 mila dollari da parte di Hyundai a sostegno del programma gestito dal Center for Childhood Injury Prevention del Texas Children’s. La casa coreana e il Texas Children’s hanno organizzato un evento gratuito di controllo dei seggiolini auto presso lo Steve Radack Community Center.

Tecnici certificati li hanno esaminati per verificarne la data di scadenza, l’eventuale presenza di richiami da parte del produttore e la corretta installazione, offrendo alle famiglie consulenza e, ove necessario, la sostituzione gratuita del dispositivo.

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Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), quasi la metà dei seggiolini auto e dei rialzi (booster seat) viene utilizzata in modo errato. Il programma del Texas Children’s, entrato in partnership con Hyundai Motor America, gestisce oltre 20 postazioni di controllo. Forma inoltre, ogni anno, circa 50 tecnici specializzati nella sicurezza dei seggiolini auto. Infine distribuisce più di 1.000 seggiolini auto a famiglie in difficoltà.

L’esperimento dell’area metropolitana di Houston potrebbe essere replicato in altri contesti ambientali, per allargare la gamma della consapevolezza, ma quanto messo in atto è già un segno di attenzione importante verso i più piccoli, che i vari costruttori dovrebbero fare propria.

Per chi non lo sapesse, Hyundai Hope sostiene organizzazioni non profit che promuovono la salute, la sicurezza e lo sviluppo positivo all’interno delle comunità. Una missione sociale alla quale la casa coreana crede fermamente.

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Fonte | Hyundai