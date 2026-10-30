McLaren annuncia la McL 820: una nuova supercar di serie in arrivo nel 2027

McLaren avrà in listino una nuova supercar, che amplierà la gamma. Non si tratterà di un modello limited edition, ma di una vettura di serie. Oggi, insieme alla notizia del suo arrivo, è stato divulgato il nome: McL 820.

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Questa sigla crea una nuova struttura dialettica e combina il prefisso McL, ispirato alla tradizione motoristica della casa di Woking, con un identificativo numerico legato alle metriche tecniche. Qui la cifra sta a illustrare la potenza massima della prossima auto sportiva, pari a 820 CV.

Il debutto della nuova supercar è previsto per il 2027. L’annuncio è stato dato oggi a Londra. Nella circostanza, per creare il giusto trasporto emotivo, nel centro della capitale inglese è stata svelata una scultura di un kiwi, avvolta in una livrea mimetica che riporta il nuovo nome.

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Il riferimento creativo non è stato dato dal frutto, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare, ma dal piccolo uccello simbolo della Nuova Zelanda, scelto come primo stemma della scuderia (1963-1964) e ora recuperato in chiave evocativa, per omaggiare le origini del fondatore Bruce McLaren, nato e cresciuto nel Paese oceanico.

Foto McLaren

Quel simbolo collega il marchio alle sue origini ed è un tributo all’heritage di McLaren, presente nel DNA della nuova McL 820, per il resto proiettata verso il futuro.

La nuova struttura del nome non resterà un fatto isolato, ma aprirà un nuovo filone identificativo per le auto future della casa di Woking, segnando il prossimo capitolo della sua evoluzione. Il tutto con un approccio che unisce idealmente, nella sigla, le auto stradali e quelle di Formula 1. Ricordiamo, infatti, che la monoposto di quest’anno porta la denominazione MCL40.

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Purtroppo al momento non si sa quasi nulla della futura McLaren McL 820, i cui dettagli verranno svelati progressivamente durante la marcia di avvicinamento al suo debutto. Una cosa è certa: sul piano ingegneristico, dinamico e prestazionale avrà tanto da dire. Anche questa supercar saprà combinare tecnologie all’avanguardia, leggerezza ed eccellenza artigianale, oltre a un’esperienza di guida straordinaria. I concorrenti sono avvisati.