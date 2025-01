Skoda, via alla produzione dell’Elroq: ci sono già 20.000 ordini per il SUV elettrico

La Skoda Elroq rappresenta un importante passo avanti nella strategia del marchio, essendo prodotta su una linea di assemblaggio flessibile che unisce la realizzazione del SUV elettrico Enyaq e della berlina a combustione Octavia. Questa linea, situata nello stabilimento di Mladá Boleslav in Repubblica Ceca, è progettata per gestire sia veicoli elettrici basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen che modelli tradizionali costruiti sulla piattaforma MQB.

Per garantire una capacità produttiva giornaliera di 600 unità di Elroq, Skoda ha trasferito parte della produzione dell’Octavia nello stabilimento di Kvasiny lo scorso anno. Un altro punto chiave è la produzione di batterie per i veicoli MEB, che avviene nello stesso stabilimento di Mladá Boleslav. Questo sito, il secondo in Europa selezionato per tale produzione dopo Braunschweig, evidenzia il ruolo strategico della struttura nel panorama industriale di Skoda.

Andreas Dick, responsabile della produzione e logistica di Skoda Auto, ha elogiato l’avvio della produzione dell’Elroq, definendolo un grande traguardo per l’azienda. “La combinazione della produzione dell’Elroq con quella dell’Enyaq e la presenza locale della fabbricazione delle batterie MEB genera sinergie significative in termini di efficienza e costi, offrendo un valore aggiunto ai nostri clienti”, ha dichiarato.

Con un prezzo base di 34.800 euro e un’offerta di batterie e potenze per esigenze molto diverse, l’Elroq punta a conquistare il mercato di massa. Si presenta infatti come una proposta più accessibile rispetto al modello Enyaq, il cui costo parte da 48.900 euro.

La Elroq si distingue per la sua lunghezza di 4,48 metri, posizionandosi tra le dimensioni della Enyaq e della ID.3. Progettata come un vero SUV, mantiene un passo di 2,77 metri, che le consente di adottare le batterie standard MEB. Sarà disponibile in quattro versioni. Troviamo l’Elroq 50 con batteria da 52 kWh e 170 CV di potenza. Al vertice, l’Elroq 85x con trazione integrale, batteria da 77 kWh e una potenza massima di 300 CV.