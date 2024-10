Skoda Kodiaq vRS, avvistata nei test la versione più sportiva

Skoda ha presentato la nuova generazione del Kodiaq lo scorso autunno, ma già allora una variante sportiva vRS sembrava mancare tra le opzioni disponibili. Ora, però, la casa automobilistica ceca sta per colmare quel vuoto ed è stato possibile vedere il SUV a tre file in versione prototipo durante i test.

La nuova Kodiaq vRS, relativamente al design, riprende i fari divisi e la griglia con lamelle verticali della versione standard, introdotta un anno fa, ma si distingue per una griglia inferiore più ampia e prese d’aria laterali più aggressive sul paraurti anteriore. Le minigonne nere laterali presentano un design più largo e piatto, i cerchi sono più sportivi e dal paraurti posteriore spuntano due terminali di scarico rettangolari, un dettaglio che non si trova sugli altri modelli Kodiaq.

A uno sguardo generale, l’estetica resta non troppo aggressiva, un look sobrio che potrebbe piacere a molti acquirenti e appassionati del marchio. Non a caso, alcune forze di polizia europee, tra cui quelle del Regno Unito, hanno già scelto la precedente versione vRS del Kodiaq per la combinazione ottimale di spazio, buone prestazioni e costi di gestione in linea con molte linee guida amministrative.

Il vecchio modello vRS a benzina era equipaggiato con un motore turbo a quattro cilindri da 2.0 litri con 242 CV, ma il nuovo Kodiaq vRS dovrebbe adottare la versione potenziata da 261 CV già montata sulla nuova Octavia vRS e sulla Volkswagen Golf GTI, entrambi modelli lanciati di recente. A differenza di queste ultime, che trasferiscono la potenza alle sole ruote anteriori, il Kodiaq vRS distribuirà i suoi 370 Nm di coppia su tutte e quattro le ruote, permettendogli di accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di 6 secondi.

Ci si chiede anche se Skoda voglia introdurre una versione ibrida del vRS, come in passato con il diesel, ma l’assenza di porte di ricarica sul prototipo sembra confermare che si tratterà di una motorizzazione tradizionale a combustione. Dato che è passato circa un anno dal debutto del Kodiaq standard, il lancio ufficiale sembra ormai imminente.