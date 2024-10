Skoda Kodiaq RS 2025, le novità della prossima generazione

Abbiamo avuto già modo di parlare della Skoda Kodiaq annunciando all’inizio dell’anno le prevendite nel nostro Paese. Ora arriva la nuova generazione della Skoda Kodiaq RS che aggiunge potenza e dotazioni tecnologiche avanzate a un’auto già molto interessante.

Le novità della Skoda Kodiaq RS 2025

La versione del prossimo anno della Skoda Kodiaq RS prevede un aggiornamento sia sul fronte del design che delle prestazioni. Dal punto di vista estetico la Skoda Kodiaq RS introduce dettagli in nero lucido che vanno a evidenziare il suo carattere sportivo e la presenza di una finitura scura per le cornici dei finestrini, le barre sul tetto, la cornice della calandra e le calotte degli specchietti retrovisori. Otto complessivamente le colorazioni per la carrozzeria con l’aggiunta della nuova vernice metallizzata Bronx Gold. Inoltre la Skoda Kodiaq RS prevede paraurti sportivi e nella calandra una striscia luminosa orizzontale che insieme all’ampio catarifrangente che si estende lungo tutta la larghezza dell’auto rendono questo modello facilmente riconoscibile.

Inoltre la nuova generazione della Skoda Kodiaq RS prevede anche fari a LED Matric con sistema di illuminazione in curva, sistema di assistenza KESSY Advanced e luci posteriori a LED con indicatori animati. Da segnalare anche le 15 impostazioni di smorzamento del Dynamic Chassis Control (DCC Plus) che uniscono comfort personalizzato alla capacità di adattarsi alle condizioni della strada.

Passiamo alle prestazioni. La Skoda Kodiaq RS 2025 prevede un motore a benzina 2.0 TSI con 195 kW (265 CV) di potenza con un incremento di 20 CV rispetto alla versione precedente. È un motore omologato EU 6 EB ed è abbinato al cambio DSG a 7 rapporti. La trazione è integrale ed è presente uno sterzo progressivo che consente di guidare agevolmente la Skoda Kodiaq RS su qualsiasi terreno.

Internamente la Skoda Kodiaq RS è disponibile in due opzioni di Design Selection (RS Lounge e RS Suite) entrambe con sedili sportivi con cuciture rosse a contrasto. La differenza è nel rivestimento dei sedili con la RS Lounge in pelle scamosciata ed ecopelle nera e la RS Suite in pelle traforata. Da segnalare anche i pedali in acciaio inossidabile e il volante a tre razze che donano sportività all’abitacolo.

Inoltre la nuova Skoda Kodiaq RS prevede un Virtual Cockpit da 10” con un display per l’infotainment da 13”. L’ottimo livello di isolamento dell’abitacolo in unione all’impianto audio Canton offre un’esperienza audio eccellente per tutti i passeggeri. Con i suoi 7 posti la Skoda Kodiaq RS è un SUV davvero interessante per ogni tipo di viaggio.