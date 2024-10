Skoda Elroq, svelato il nuovo SUV elettrico: autonomia fino a 560 km

Dopo il teaser di qualche giorno fa, debutta ufficialmente la Skoda Elroq. Il SUV elettrico punta a dominare il segmento C grazie ad un prezzo accessibile e caratteristiche molto interessanti. Con questo modello, la casa automobilistica ha deciso di adottare il nuovo linguaggio di design “Moder Solid”, presentato per la prima volta con il concept Vision 7S.

Skoda Elroq, debutta il nuovo SUV elettrico: ecco specifiche e prezzi

Il SUV elettrico misura 4,48 metri di lunghezza, 1,88 metri di larghezza e 1,62 metri di altezza, con un passo di 2,76 metri. Ciò si traduce in un peso complessivo di 1.949 kg a vuoto. Il bagagliaio è molto spazioso, in quanto offre una capacità di 470 litri, che può aumentare fino a 1.580 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

La casa automobilistica si è concentrata molto sull’aspetto aerodinamico, raggiungendo un Cx di appena 0,26. L’autonomia spazia dai 370 km per la versione entry level e sale fino a 560 km nella versione top di gamma con batteria di maggiore capacità. Skoda Elroq poggia sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e viene proposta in diverse versioni, tra cui: 50, 60, 85 e 85x.

La Skoda Elroq 50 offre trazione posteriore e batteria da 55 kWh, alimentata da un motore elettrico da 168 CV. L’autonomia è di 370 km. La Elroq 60 dispone di trazione posteriore, una batteria da 63 kWh e un’autonomia di 400 km, con motore da 204 CV. Le versioni più performanti 85 e 85x erogano rispettivamente 286 CV e 299 CV. Entrambe montano una batteria da 82 kWh, ma la 85 dispone della trazione posteriore, mentre la 85x della trazione integrale. La velocità massima è di 180 km/h. Per quanto riguarda l’autonomia, arriva a 560 km con una singola carica.

Le varianti con batteria di maggiore capacità sono in grado di ricaricarsi fino ad una potenza di 175 kW, il che consente di passare dal 10% all’80% in 28 minuti. Elroq 50 e 60, invece, richiedono circa 25 minuti. Successivamente arriverà sul mercato anche la versione sportiva Sportline. I prezzi della Skoda Elroq, già disponibile per l’ordine, partono da 34.500 euro. Le prime consegne sono previste all’inizio del 2025.